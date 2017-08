Los horarios de la quinta fecha de la segunda etapa

La quinta fecha de la segunda etapa del Campeonato Ecuatoriano arrancará este sábado con Delfín e Independiente del Valle como punteros del torneo. Los 'cetáceos' son líderes de la segunda etapa y candidatos para levantar el título por primera vez en su historia.

Así quedaron los horarios y árbitros para la quinta fecha:



Sábado 12 de agosto:



Universidad Católica vs. Macará

Hora: 12:00

Estadio: Olímpico Atahualpa

Árbitro: Luis Quiroz

Asistente 1: Luis Vera

Asistente 2: Édison Vásquez



Guayaquil City vs. El Nacional

Hora: 16:00

​Estadio: Christian Benítez

Árbitro: Ángel Hidalgo

Asistente 1: José Alvarado

Asistente 2: David Vacacela



Domingo 13 de agosto:



​Liga de Quito vs. Independiente del Valle

Hora: 11:30

Estadio: Casa Blanca

Árbitro: Roddy Zambrano

Asistente 1: Byron Romero

Asistente 2: Douglas Bustamante



Clan Juvenil vs. Barcelona SC

Hora: 12:00

Estadio: Olímpico Atahualpa

Árbitro: José Luis Espinel

Asistente 1: Ricardo Baren

Asistente 2: Ángel Toasa



Deportivo Cuenca vs. Delfín

Hora: 14:30

Estadio: Alejandro Serrano Aguilar

Árbitro: Diego Lara

Asistente 1: Christian Lescano

Asistente 2: Guilber Gracia



​Lunes 14 de agosto:



Emelec vs. Fuerza Amarilla

Hora: 20:00

Estadio: George Capwell

Árbitro: Omar Ponce

Asistente 1: Juan Carlos Macías

Asistente 2: Juan Aguiar