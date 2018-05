Hinchas tricolores irán a Rusia desde Ecuador y Colombia

LEA TAMBIÉN

Sammyr Ayala, ecuatoriano de 27 años quien es oficial en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, vendrá a Quito para viajar a Rusia, junto con su padre y su abuelo.

Ellos adquirieron paquetes turísticos de la empresa My Way Travel para ver partidos desde los octavos hasta la final del Mundial de Rusia y para visitar ciudades de ese país. Su inversión individual bordeará los USD 15 000. Forman parte del grupo de ecuatorianos que irán a la cita mundialista, pese a que la Tricolor no participará.



Ejecutivos de las agencias de turismo coinciden en que el interés disminuyó por la eliminación de Ecuador, pero recalcan que hay un segmento de mercado denominado los ‘futboleros’, que sí adquirieron paquetes. Según las compañías, unos 60 aficionados nacionales compraron estos planes. También hay otro grupo de hinchas que armó sus propios planes para disminuir la inversión económica del traslado y la permanencia en Rusia.



Así lo confirma Sergio Islas, mexicano quien reside en Rusia y que actúa en ese país como representante de agencias turísticas de Colombia. Islas expresa que, en estos casos, los hinchas buscaron por su cuenta los boletos para los cotejos y los pasajes de avión y llegarán a hostales de segundo orden de Rusia durante el Mundial. Indica que ecuatorianos también se interesaron en obtener los ‘tickets’ aéreos desde Colombia, para abaratar los costos.



“Estos hinchas arman planes mochileros, que incluyen el boleto transatlántico y hospedaje en hostales. Todo esto puede costar unos USD 5 000”, asegura a través de la línea telefónica, desde Moscú. Este monto representa la inversión más baja para ver tres cotejos de la primera ronda del torneo, que se iniciará el 14 de junio. Sin embargo, los paquetes de las empresas turísticas tienen costos más altos. Para ver todo el torneo, la inversión llega a los USD 37 000. My Way Travel organizó un plan de USD 8 890 para seguir a Colombia en la primera fase.



Lo hizo por pedido de personas de ese país residentes en Ecuador. Solo seis adquirieron este servicio. También armó otro de 18 días para ver juegos desde octavos, con montos desde USD 11 800. Clara Arias, gerenta de la empresa, explica que solo sus clientes fieles, quienes fueron al Mundial de Brasil, optaron por este servicio. A ese torneo llevó 80 personas. Mientras que para Rusia solo trasladará a 24.



Eso sí, agrega que aún hay cinco cupos abiertos. “A estas alturas buscar paquetes, boletos u hospedaje para Rusia resulta prácticamente imposible. Todo está copado”, añade Arias. Recalca que asesoró a sus clientes para que obtengan los boletos de los cotejos por su cuenta, puesto que está prohibido que empresas los obtengan para luego revenderlos.



La FIFA solo dio el aval a un grupo de entidades para que ofrezcan los paquetes, con boletos VIP, en los países clasificados. La agencia Su Mundo puso a la venta paquetes ‘incentivos’ destinados para compañías que premiaron a sus trabajadores con viajes a los Mundiales.



Tatiana Pástor, de Su Mundo, revela que los costos bordearon los USD 15 000 para cotejos de octavos y cuartos de final. Mientras que los montos para semifinales y finales lle­garon a USD 19 800. Pástor coincide en que los aficionados mostraron desin­terés por ir a Rusia luego de que Ecuador quedara sin opciones. “La gente se está yendo por su cuenta. Los aficionados prefirieron irse por su cuenta”.



Según Pástor, los precios de las entradas se elevaron notablemente en relación con los últimos Mundiales y esto también influyó en la demanda. La más barata para un juego de la primera ronda costó USD 550 y la más cara, USD 3 200. Su Mundo vendió 200 paquetes para Brasil 2014 y ahora solo llevará seis a Rusia.