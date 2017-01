Hinchas de Liga asumen reto en redes sociales como bienvenida al 'Pirata'

La confirmación de la llegada del delantero argentino Hernán Barcos emocionó a buena parte de los hinchas de Liga de Quito, quienes no tardaron en pronunciarse en las redes sociales y hasta se sumaron a una iniciativa con la etiqueta #RetoPirata.

La idea consiste en realizarse una fotografía simulando a un pirata que es precisamente el sobrenombre con el cual es conocido el delantero de 32 años.



Liga de Quito confirmó este sábado 14 de enero el arribo del goleador para las 11:30 del domingo.



Los aficionados no tardaron en expresarse. Por ejemplo, Teodoro Coronel publicó una llamativa fotografía de un perro con una mancha en el ojo que lo asemeja a un pirata. El can tiene además puesta la camiseta de la 'U'.



Otros hinchas también se realizan fotografías con la mano en el ojo y no han dejado de expresar su beneplácito por la contratación del artillero. Hay quienes posan con sus hijos, sus gatos... De esta manera los universitarios dan la bienvenida al futbolista que ya anotó medio centenar de goles entre 2011 y 2012 con la camiseta blanca.