Hinchas heridos en el estadio Monumental fueron trasladados al Hospital Guayaquil

Los familiares de varios hinchas heridos en el estadio Monumental acudieron al Hospital Guayaquil, en el sur de la ciudad, para conocer el estado de salud de sus allegados.

Hasta esta casa de salud acudió Martha López, de 54 años, a las 19:00 del domingo 5 de febrero del 2017. Ella pugnó por ingresar al hospital porque le habían dicho que su hijo fue agredido en el estadio y luego fue trasladado hasta este sitio.



Media hora después, López salió con su hijo quien tenía un vendaje en la cabeza. El joven de 21 años prefirió no comentar sobre las agresiones que sufrió. Su madre dijo que fue agredido por hinchas de la barra Sur Oscura cuando salía del estadio.



Según un reporte del Sistema de Seguridad ECU 911 de Samborondón, tres heridos fueron trasladados hasta esta casa de salud por ambulancias del Ministerio de Salud Pública. Dos hombres de 31 y 27 años, con heridas en el párpado y en el brazo respectivamente. Y un adolescente de 15 años, con heridas de tórax lateral derecho”.



En los exteriores del hospital se registraron incidentes entre hinchas y familiares que habían acudido al lugar. La Policía tuvo que intervenir para dispersar las agresiones.



La pelea obligó que las autoridades de control suspendieran el partido entre Barcelona vs Macará que inició a las 16:30 del domingo 5 de febrero de 2017.



Minutos antes, el intendente de la Policía del Guayas, Ricardo Nicolalde, informó que más de 40 personas resultaron heridas tras la gresca entre hinchas del Barcelona S. C. en el estadio Monumental.