Hinchas de Barcelona SC rechazan la riña y las agresiones en el Monumental

El repudio de los hinchas de Barcelona Sporting Club es generalizado por la bronca campal con más de 40 heridos y que provocó la suspensión del partido ante Macará en el estadio Monumental, ocurrido la tarde del domingo 5 de febrero del 2017.

Incluso las páginas y cuentas en redes sociales afines a la barra Sur Oscura están en contra de los incidentes. "Hoy no quedaron mal las personas... que intervinieron en el problema, hoy no quedaron mal los que son del bloque 1 o del bloque 2, hoy quedó mal el nombre de la barra que representan, el repudio de todo el Monumental no se hizo esperar , una 'Vergüenza' que hizo suspender el partido del Ídolo... la suspensión de la General sur no va ser la solución", se publicó en la página de Facebook @suroscurasc



"No queremos hinchas delincuentes. Ellos no son hinchas de Barcelona ni forman parte de la Sur Oscura", se escribe en @SurOscura2017, también en Facebook, en una publicación en la que se muestra a personas con cuchillos y armas blancas.

Agredir por un trapo ? Semejante problema por un trapo?

Hay "Hinchas" primitivos que no deben volver a ingresar a los estadios, DEPLORABLE — Sur Oscura Leal (@SurOscura_EC) 6 de febrero de 2017

De igual manera el rechazo es general por parte de otros hinchas que no pertenecen a esa barra.



El cotejo entre ambateños y porteños se jugará este lunes 6 de febrero a las 12:00 sin presencia de público.