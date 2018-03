La hinchada de Liga de Quito se apresta a vivir una doble fiesta en el Rodrigo Paz

Liga de Quito atendió a los medios deportivos este jueves 29 de marzo de 2018, en la sala de prensa del estadio Rodrigo Paz Delgado previo al cotejo de la séptima fecha del campeonato nacional ante Independiente del Valle.

La rueda de prensa estuvo dividida en tres partes. Franklin Salas y Pepe Ureña fueron quienes se encargaron de recordar los detalles de la “fiesta” pensada para los hinchas de Liga: la Megacaravana, que se vivirá horas antes del encuentro frente al cuadro de Sangolquí.



Allí, Pepe Ureña, mentor de la Megacaravana, junto a Franklin Salas explicó los pormenores del evento. Ureña hizo hincapié en el hecho de que será una fiesta para la afición alba y que las chivas no tendrán costo para los aficionados en los puntos de concentración para el domingo: Tribuna del Sur, Tribuna de los Shyris y Av. América y Selva Alegre.



Después, Adrián Gabbarini y el estratega Pablo Repetto, ataviados con el uniforme de entrenamiento, explicaron detalles estrictamente futbolísticos.

El golero Adrián Gabbarini ingresó a la sala de prensa y la primera expresión del argentino ante las inquietudes de los periodistas fue que mientras se desempeñó en el balompié gaucho, también atajó penales, a propósito de su actuación ante Emelec en el George Capwell, cuando atajó el penal al “Cuco” Ángulo.



Pero el guardameta, aparte del importante resultado conseguido para su club en el Puerto Principal, resaltó la actuación de sus compañeros para defender: “Destaco el funcionamiento defensivo en bloque, porque no solo defienden el arquero y los zagueros”, destacó ‘Gabba’.



Eso sí, también exaltó las labores de contención de los “Julitos” (Ánderson y Jhojan) y de José ‘Choclo’ Quinteros, que son baluartes para el equipo. En cuanto al próximo rival, Gabbarini destacó la trayectoria del conjunto de Sangolquí en la Copa Libertadores: “Actuaron bien ante Banfield, y por algo, están allá arriba”, concluyó el golero.

Después, el estratega uruguayo ingresó a la sala de prensa y mencionó que “todavía no tiene definidos a los reemplazantes” del expulsado Ánderson Julio. Pero el profesor dejó entrever que los opciones están entre Fernando ‘Chiqui’ Guerrero, Jhonatan Borja, y el ‘Choclo’ Quinteros.



Sobre Independiente del Valle, equipo al que Repetto dirigió hasta mediados del 2016, el entrenador dijo: “Es un equipo que espera, y que tiene jugadores rápidos como (Billy) Arce y (Maximiliano) Barreiro”, añadió.



“Ellos van a mantener su forma de jugar, pero nosotros somos locales y no dejaremos espacios” agregó Repetto quien es consciente de la velocidad en el juego propuesta por Gabriel Schürrer. “Si no tenés precauciones nos costará el doble”, señaló el técnico.



Para lograr este objetivo, Repetto tiene en su agenda colocar en la defensa a Hernán Pellerano y Horacio Salaberry quien consiguió hace pocos días su naturalización: “son una opción, a veces hay jugadores que han cumplido y hay que respetarlos”. “Tenemos futbolistas muy importantes y en diferentes condiciones. Eso nos da la tranquilidad de que son jugadores y fueron pedidos por nosotros”, mencionó el estratega.

Repetto no se olvida de la distancia que Liga tiene con Independiente en la tabla de ubicaciones, y por eso señaló: “es un campeonato duro, parejo, son cuatro o cinco equipos los que pelean arriba. A todos nos ha costado. Hay dos equipos que no han perdido. BSC e Independiente, candidato al título y rival directo” dijo el profesor quien conoce bien al conjunto rayado: “Ellos no se van a conformar con el empate . La premisa es salir a buscar los tres puntos como en Guayaquil ante Emelec”. “Independiente tiene todas las variantes pero ojalá podamos sacar un buen resultado”, concluyó Repetto.



Liga de Quito está en el tercer lugar con 13 puntos, tras seis fechas. Su adversario es segundo, con 14 puntos. De ahí que jugará por el liderato. El cuadro albo se entrenará hasta el sábado 31 de marzo, día que se concentrarán para enfrentar a los rayados.



Las entradas se venderán desde el sábado, entre las 14:00 y las 17:00, en la Casa Blanca. La general costará USD 6, tribuna USD 8 y palco USD 20.