Hernán Barcos seguirá cobrando los penales en Liga de Quito

El argentino Hernán Barcos tiene el aval y la confianza para seguir ejecutando los penales de Liga de Quito. “Él (Barcos) seguirá pateando los penales. ¡No pasa nada!”, certificó Pablo Repetto, el entrenador de los universitarios.

El ‘Pirata’ falló un tiro desde los 12 pasos el pasado domingo 30 de julio en el estadio Capwell, ante Emelec. Envió la pelota sobre el arco defendido por Esteban Dreer. Esta acción dejó a LDU sin la posibilidad de empatar el encuentro. Finalmente, la ‘U’ sucumbió 2-1.



Repetto no habló con el delantero por su fallo. “Es un jugador de mucha experiencia. A jugadores así no se les dice nada”, explicó el entrenador uruguayo y agregó que él tuvo “la rebeldía para buscar otro gol”. “Eso te da muestras de que no se cayó. Al contrario buscó revertir la situación”, añadió el DT charrúa.



Los penales han sido la ‘maldición’ de los albos en los últimos años. Desde el 2014, los universitarios han ejecutado 42 penales. Han convertido 22 y han fallado 20.



Barcos volverá a ser titular mañana, 2 de agosto del 2017, con la ‘U’, ante el Bolívar de la Paz. El cotejo será a las 17:15, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, por la segunda fase de la Copa Sudamericana.



Él tiene la confianza en volver a marcar. En el duelo ante Emelec, antes de su fallo en el penal, anotó el único tanto de los universitarios.