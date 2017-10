Hernán Barcos conquistó un gol inédito en el Campeonato ecuatoriano

Hernán Barcos lleva 17 anotaciones en el torneo local y aún desconoce si se quedará la próxima temporada en Liga. Mantiene las conversaciones con la dirigencia alba , aunque persiste el interés de equipos internacionales, como el Gremio.

En ese contexto de incertidumbre, el ‘Pirata’ anotó un gol inédito en el último partido de los albos, ante Fuerza Amarilla de Machala (3-1).

En la historia del torneo ecuatoriano no hay antecedentes del cobro de un penal indirecto: en el último minuto del juego, Sherman Cárdenas pidió la pelota y, en vez de rematar al arco, cedió un pase para que su compañero definiese al arco, cuando el golero visitante estaba jugado.



Hay dos lanzamientos similares en la historia del fútbol, que son ampliamente conocidos: en 1982, en un partido de Liga holandesa entre Ajax y Heldmond Sport, Johan Cruyff dio un pase a su compañero Jesper Olsen, para anotar el tanto. En el 2016, Lionel Messi intentaba habilitar a Neymar, pero Luis Suárez se adelantó

y definió el 5-1 del Barcelona sobre el Celta.



Barcos y Cárdenas tenían entrenada la jugada desde hace más de un mes, pero Liga no había dispuesto de penales para ejecutarla. De hecho, al cuerpo técnico de Pablo Repetto también le sorprendió la acción. “Me parece que el pase de Cárdenas le queda un ­poco largo a Barcos, pero él logra definir”, comentó el téc­nico Repetto.



Delfín, el rival dominical



Los albos se entrenaron ayer a puerta cerrada en Pomasqui. Se alistan para medirse el domingo con el Delfín. El partido se juega a las 11:30, en el estadio Rodrigo Paz Delgado.



Los universitarios no han podido someter este año al finalista del torneo: perdieron 2-0 y 4-1 en la primera fase. En esta segunda etapa, los ‘cetáceos’ se impusieron 1-0.



La única duda para este compromiso es la presencia de José Francisco Cevallos, quien en el juego ante los machaleños salió con un golpe en el aductor. “Decidí salir por precaución, para evitar que se complique más el golpe”, declaró ‘Panchito’, quien ayer fue evaluado por los médicos del plantel.