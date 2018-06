Barcos y los futbolistas de Liga de Quito cantaron en contra de Emelec

LEA TAMBIÉN

Liga de Quito ganó a Técnico Universitario por la fecha 18 y los futbolistas de la ‘U’ festejaron con cánticos la victoria. El delantero Hernán Barcos subió en su cuenta de Instagram (@hernanbarcos16) un video junto a sus compañeros en el bus de regreso de Ambato a Quito.

Allí el ‘Pirata’ y sus compañeros cantan: “volveremos, volveremos, volveremos otra vez. Volveremos a ser campeones”. El cántico va acompañado de un insulto y dedicado a Emelec, el actual campeón del fútbol ecuatoriano.



El video llegó a los 326 comentarios hasta este sábado 16 de junio (a las 17:00). Después de la victoria en Ambato, los futbolistas de la ‘U’ tuvieron descanso y en la próxima fecha jugarán de visitantes ante Aucas, en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda.



Barcos, al salir del estadio Bellavista de Ambato, dio declaraciones. "Lo importante es que se ganó, tengo hasta las 00:00 (del 15 de junio) para responder a Esteban Paz”, dijo bromeando. “Me siento muy bien en Liga estoy feliz, quiero salir campeón con Liga”, agregó.



En medio de la euforia grabó el video junto a sus compañeros. No es la primera vez que el ‘Pirata’ se ha visto envuelto en polémicas. Al inicio de año, en la Noche Blanca, se refirió a Barcelona SC al decir que: “hay otros clubes que traen figuras, músicos y cosas diferentes a lo que no hace Liga, porque ninguno de esos clubes de Ecuador tienen las estrellas que nosotros tenemos en el corazón. Por eso Liga es único, el único grande del Ecuador, el único que representa como se debe al Ecuador”.



El año pasado, en cambio, se refirió a Barcelona SC como ‘equipito’. Lo dijo después del partido frente a Barcelona. “En la casa de don Rodrigo, la casa nuestra, esta casa se respeta. Esto es Liga. No es cualquier equipito que va a venir y querer ganarte acá”, dijo.