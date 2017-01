Barcos se entrenó con normalidad y sí podrá jugar en la Noche Blanca

Hernán Barcos sí estará en la Noche Blanca. El delantero argentino se encuentra recuperado de una molestia en la pantorrilla de su pierna izquierda y podrá ser parte del partido programado para el próximo jueves 26 de enero ante Deportivo Cali.

Barcos se lesionó en la práctica del viernes y en un principio se creyó que estaría fuera de las canchas por al menos 10 días, pero este martes 24 de enero pudo entrenar con normalidad en el Complejo de Pomasqui .



Richard Cabezas, médico de LDU contó que el atacante argentino se recuperó a tiempo y será parte de la Noche Blanca.



Lo que todavía no llega es el Certificado de Transferencia Internacional (CTI) del 'Pirata', ya que Vélez Sarsfield debía liberar al jugador, enviar el transfer a Portugal y que el Sporting de Lisboa envíe los documentos a Liga de Quito.



La dirigencia blanca todavía no ha recibido la documentación para poder inscribir a Barcos en la Federación Ecuatoriana de Fútbol y esperará hasta el viernes 29 de enero para realizar el trámite, sino el delantero no podrá estar en el debut ante Clan Juvenil.



En el entrenamiento de este martes, Barcos trabajó con el resto de sus compañeros y no lo hizo por separado, como se esperaba. Cumplió los ejercicios físicos ordenados por el profesor Alejandro Valenzuela y está a la espera de saltar al campo de juego.



La Noche Blanca empezará a las 18:00 en el estadio Casa Blanca el jueves 26 de enero del 2017. Los precios de las entradas son: USD 20 la general, USD 30 tribuna, USD 50 el palco. Con ese mismo boleto, los hinchas podrán ingresar al primer partido de Liga como local ante Delfín por la segunda fecha.



Este ese el video del entrenamiento de Liga de Quito este martes 24 de enero en el Complejo de Pomasqui:



Video: Bendito Fútbol