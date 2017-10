Los hermanos Palacios defenderán el título de la Vuelta al Ecuador

El campeón será gregario. Carlos Palacios, ganador de la Vuelta al Ecuador en el 2015, confirmó su participación en la edición de este año, que se realizará del 11 a 18 de noviembre.

“Tomamos la decisión de competir en un solo auto. El objetivo es que mi hermano, Sebastián, sea el campeón del 2018”, dijo Carlos Palacios, quien actuará como un segundo piloto o tripulante.



Será él quien asista a su hermano en las etapas 1, 3 y 5 y conducirá en la 2 y la 4. Por reglamento, el piloto principal debe recorrer más etapas.



Para el ambateño Carlos Palacios, ganar una Vuelta al Ecuador es el título más grande que aspira un piloto de rally. “A mi hermano es el único título que le falta en su hoja de vida”.



El equipo está dirigido por Juan Pablo, el otro hermano Palacios. “Hace dos años, cuando gané la Vuelta, Juan Pablo igual estaba en la dirección del equipo técnico y Sebastián fue quien me abrió pista, él fue adelante. Por ello ahora todos vamos a trabajar para Sebastián”.



El deseo es que el título se quede en la familia. Los tres son nietos de Luis ‘Loco’ Larrea, el primer campeón de la Vuelta al Ecuador en 1955.



Carlos y Sebastián presentaron su equipo el jueves en Ambato. “Todos sabemos cómo está la situación en el país y no teníamos un auspiciante principal”. Afortunadamente lograron conseguir el financiamiento y estarán listos para estar en la línea de partida el próximo 11 de noviembre.



Participar en esta competencia requiere una inversión de USD 25 000. “Este fin de semana, Sebastián iniciará el reconocimiento de las etapas que él correrá, yo aprovecharé el feriado de noviembre para hacer las mías. Nos reuniremos a pulir el plan de carrera y estaremos listos para competir”.



Los hermanos correrán en el auto de Sebastián, un Mitsubishi Evolution IX. “Mi auto tiene similares condiciones, así que el cambio no será drástico. En lo único que tendríamos inconvenientes será en las posiciones del asiento y del volante, él es más alto”. Los mecánicos, comandados por Hugo Toapanta, tendrán que hacer los cambios respectivos al final de cada etapa.



Otro aspecto que tendrán que pulir será el referente al trabajo con el copiloto, Daniel Galarza. “Nunca trabajé con él, vamos a ver cómo nos acoplamos para la lectura de la ruta durante la competencia. Es el copiloto de mi hermano”.



Para Carlos Palacios, las cinco etapas que se realizarán durante la Vuelta de este año son muy competitivas. “En la primera etapa hay dos primes de 30 km y 40 km. Serán muy desgastantes, pero con la calidad de participantes, seguro que va a ser una Vuelta muy competitiva”.



El equipo de los hermanos Palacios tendrá como rivales a exganadores de la vuelta como Homero y Rubén Cuenca, y Juan Guerrero.



También confirmó su participación Paúl Zea, de Tungurahua, y actual campeón nacional de Rally. “Nos comprometimos a participar. Conocemos algunas etapas de la Vuelta porque ya las hemos corrido”, dijo.



La Vuelta a la República partirá desde la Tribuna de Los Shyris, como en la década de los 90. La ruta incluye el paso por nueve provincias y culminará en Loja, una ciudad tradicionalmente tuerca.