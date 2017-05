Daniela Darquea, la primera golfista profesional del Ecuador, está dentro del ‘top’ 5 de Symetra Tour. “He tenido un exitoso inicio de temporada con un título y un segundo lugar. Esos resultados me permiten estar muy arriba en el ranking”, manifestó.

Tras su participación por siete torneos profesionales del Symetra Tour llegó a Quito para realizar un entrenamiento especial con el técnico Jorge Mesa. El próximo fin de semana retornará a Estados Unidos para retomar la gira y competirá en seis torneos más. Daniela Darquea inició en marzo su carrera como golfista profesional.



Decidió jugar el Symetra Tour, que es el circuito profesional donde participan jugadoras que atraviesan esta transición del campo amateur al profesional. “No es frecuente que una golfista que recién inicia su carrera profesional logre un título. Yo lo pude alcanzar en el segundo torneo que jugué”. En efecto, ocurrió en el IOA Championship, que se disputó en California. En esa ocasión terminó con un puntaje de menos 12, mientras sus rivales lo hicieron con menos 9.



Participaron 131 golfistas de los cinco continentes. En el Symetra Classic en Georgia, en cambio, quedó segunda luego de disputar golpe a golpe el título con la danesa Nanna Koerstz. “He mejorado mi juego tanto en el golpe de salida como los que se hacen cercanos al hoyo”.



Jorge Mesa, quien la entrena desde hace ocho años, viajó hasta Estados Unidos para trabajar aspectos técnicos. “Necesitaba realizar un ajuste en mi trabajo. Ese entrenamiento específico me ayudó mucho, tanto que en Atlanta logré el segundo lugar. Fue muy significativa esa revisión técnica”.



Daniela Darquea Ibarra, quiteña de 21 años, decidió jugar el torneo de Hawái pero dentro del Tour de la LPGA, el circuito femenino de mayor jerarquía, donde participan golfistas de mejor ubicación en el ranking mundial. “Fue una muy buena experiencia, pero no pasé el corte (el pase a la fase final).



Ese resultado hizo que cambiáramos la planificación de este año. En el resto de la temporada solo voy a jugar los torneos del Symetra para lograr mayor ritmo de competencia y terminar el año entre las 10 primeras”. Actualmente, ocupa el cuarto lugar detrás de Anne-Catherine Tanguay, de Canadá; Celine Boutier, de Francia; y la danesa Nanna Korstz.



Es la golfista latinoamericana mejor ubicada pues está por encima de la colombiana Paula Moreno, quien ocupa el sexto puesto; la brasileña Luciane Lee está en el casillero 31 y la mexicana Alejandra Llaneza aparece en el lugar 38. De estos siete torneos, solo en dos no jugó la parte final (no pasó el corte). Además de un primer y un segundo lugares, terminó en puestos 11, 14 y 17.



El promedio de golfistas participantes es de 135. Esta semana también tiene previsto entrenarse en aspectos técnicos específicos, antes de retornar a Estados Unidos y jugar seis torneos más, a semana seguida. “En la parte mental trabajo con mi tío Manuel Bastidas. En este momento siento que poseo todas las herramientas para enfrentar cualquier situación. Además, si tengo alguna duda, le llamo y trabajo con él”.



Regresó a Quito también para recargar energías. “Han sido dos meses de viajar de un lugar a otro, de conocer lugares y a mucha gente, pero de un enorme desgaste mental. Estar con la familia y los amigos siempre es importante”, en especial ha pasado más tiempo con su madre Magdalena. Pero añade que, “si bien ha sido una etapa de muchos cambios en mi vida, me gusta lo que hago. Le dedico el 100% de vida al golf”, dijo.