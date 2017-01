‘Hay una nueva generación de lujo’: Mayra Hoyos, entrenadora de halterofilia

Mayra Hoyos nació el 30 de junio de 1983, en Puyo.Tiene el título de licenciada en cultura física. Como pesista, fue triple campeona nacional juvenil. Es entrenadora de Neisi Dajomes y Paola Palacios, campeonas mundiales de pesas.



En los últimos cuatro años, la rama de pesas en mujeres en Ecuador ha registrado éxitos a escala mundial. ¿Existe algún factor determinante?

Es verdad, Neisi Dajomes, Lissette Ayoví y Paola Palacios han conseguido títulos mundiales prejuveniles y juveniles. Además, Alexandra Escobar terminó cuarta en los Juegos Olímpicos del 2016 en Brasil. Uno de los factores determinantes para esos resultados es la disciplina, que supera a la de los varones. Ellas se concentran más en los entrenamientos, son responsables y serias en sus objetivos. Los varones, con algunas excepciones, piensan en divertirse, en salir con los amigos, cuyas edades están entre los 14 y 19 años.



¿Cuál es el biotipo ideal para una pesista?

El promedio de estatura debe estar entre 1,60 y 1,65 metros. Sus extremidades no deben ser largas para que pueda perfeccionar más rápido la técnica. En las pesas, el 80% depende de la técnica y el 20% de la fuerza.



¿Cómo se ha despojado la idea de que las pesas afecta a las mujeres o las dejan pequeñas?

Hasta ahora luchamos contra esos mitos que hay en las pesas. Se dice que las mujeres adquirirán cuerpos de varones, que la espalda quedará ancha, que no crecerán en estatura. Son mitos creados por la gente y los mismos médicos, por eso los padres de familia tienen miedo de enviar a sus hijos a los gimnasios. Está comprobado científicamente de que no es verdad.



¿Cuál es la edad para incursionar en las pesas?

A los 11 años, porque a los 12 ya puede competir en el Nacional Escolar y a los 13 años comienzan los certámenes internacionales.



¿Hasta cuándo puede competir una pesista?

La madurez en las pesas está entre los 33 y 35 años. Luego de esa edad, el cuerpo ya no responde igual, tanto en los entrenamientos como en las grandes competencias.



Alexandra Escobar y Seledina Nieves tienen 36 y 39 años. ¿Cómo proyecta el futuro de la halterofilia femenina?

Seledina y Alexandra están llegando a su etapa final como deportistas. Creo que Dajomes, Palacios, Ayoví, Jenniffer Hernández, Dennisse Medina, Emely Anangonó, entre otras, son las relevos de las dos grandes pesistas de Ecuador. De ese grupo, Neisi tiene 18 años y ya compitió en los Juegos Olímpicos del 2016.



¿Ecuador tendrá seleccionados prejuveniles y juveniles en la categoría sénior durante el 2017?

Así es, aunque todavía les falta ganar experiencia a las prejuveniles. La sénior es una categoría de alto nivel. Las únicas que están bien preparadas para esa transición son Dajomes, Ayoví y Palacios. Las dos primeras tienen dos años más de juvenil y la tercera un año más de prejuvenil. Jenniffer Hernández, de 21 años, regresó después de su embarazo y es otra opción en adultos. Ella es campeona sudamericana y panamericana.



¿Qué se puede esperar en los mundiales de halterofilia de este año después de un éxito 2016?

Dajomes, Ayoví, Palacios, Medina y Anangonó están en excelente forma en sus categorías. A nivel prejuvenil y juvenil los resultados van a ser excelentes, porque hay una generación de lujo. En la sénior hará falta más roce.



¿Cuáles son las competencias clave del 2017?

Tenemos el Panamericano Sénior en Miami, Estados Unidos, en agosto; luego los Bolivarianos en Colombia, en agosto; y el Mundial Absoluto en Los Ángeles, en diciembre. En esas competencias ya se verá a la nueva generación de las pesas.



¿Cómo mantenerse en la cúspide mundial?

Entrenando con responsabilidad, aunque es complicado porque todos se preparan para llegar al podio. En abril, Paola Palacios competirá en el Mundial Prejuvenil y el objetivo es repetir la medalla de oro. Igual sucederá con Neisi Dajomes, en el Mundial Juvenil que será en Tailandia.



¿Qué tal ser la mejor entrenadora del 2016?

Agradecida con el Ministerio del Deporte por considerarme la mejor entrenadora nacional del 2016. Es justo que se tome en cuenta a quienes estamos diariamente con los deportistas de alto nivel.