Hamilton Piedra: ‘Quiero ser campeón conel Independiente del Valle’

Entrevista a Hamilton Piedra, exarquero del Deportivo Cuenca



¿Cómo asume el nuevo desafío profesional?

Consciente que con Independiente del Valle debo empezar de cero, pero con madurez futbolística. He crecido en todos los aspectos y lo que me queda es asumir con responsabilidad este desafío en mi carrera. La idea es seguir con la misma filosofía de trabajo, sin desmayar ante cualquier crítica y mal momento.



¿Qué opina del Independiente del Valle?

Es un club grande de Ecuador, que ha marcado diferencia en los últimos años, por su organización e infraestructura. Trabaja bien desde las divisiones inferiores hasta el plantel profesional. Ha disputado los primeros lugares dentro y fuera del país. Quiero ser un aporte importante.



¿Cuánto le ayuda saber que tendrá como técnico a Gabriel Schürrer?

Me deja tranquilo porque me conoce, sabe cómo es mi proceder en los entrenamientos diarios. Espero seguir con la misma mística.



En las últimas cuatro temporadas atajó 154 partidos. ¿Podrá mantener esa regularidad?

Lo importante es ganarse la titularidad y conservarlo. Siempre hay errores por corregir. Quiero aprovechar todas las oportunidades que tenga. Estoy consciente que puedo crecer como arquero. No dejó de soñar con la posibilidad de jugar en el exterior.



¿Qué le sedujo del Independiente del Valle?

La posibilidad que tengo para sobresalir a escala internacional. El 2018 participará por quinta ocasión consecutiva en la Copa Libertadores de América, con un subtítulo de por medio. Estoy contento porque la dirigencia se fijó y creyó en mí, espero retribuir con buenas actuaciones.



¿La Copa Libertadores es la gran vitrina?

Sí, tengo que prepararme bien y responder a las expectativas del cuerpo técnico, de los dirigentes y de la hinchada. Se viene un año de retos y no será nada fácil.



¿Cuál es su objetivo?

Quiero ser campeón con el Independiente del Valle y aportar al máximo con mis capacidades. Voy con gran ilusión, a buscar la gloria.



¿Nostalgia al desvincularse del Cuenca?

Sí, pero es parte del fútbol. Sabía que tarde o temprano algo así iba a suceder.



¿Cómo queda su familia?

Mi familia se queda en Cuenca, viviré solo en Quito. Hay alegría por mi nuevo reto y tristeza por abandonar el hogar después de tantos años.



Se aleja del ‘Expreso Austral’ después de una década. ¿Qué siente?

Contento porque en Deportivo Cuenca cumplí todos mis objetivos, fui titular en los últimos cuatro años. Me deja contento porque tengo la posibilidad de seguir creciendo.



¿Cuánto aprendió de arqueros como Javier Klimowicz, Esteban Dreer y Marcelo Ojeda?



Mucho. Empecé joven como futbolista profesional y me ha tocado madurar rápido. Lo he tomado con mucha responsabilidad y de cada uno aprendí algo.



¿A quién destaca entre los preparadores de arqueros que ha tenido?

El profesor Juan Carlos Benítez me brindó la confianza para debutar en el fútbol profesional. Este año, Fernando Regules me ayudó mucho, me permitió ser un arquero más tranquilo y de esa manera gané personalidad.

¿Cuánto le sirvió ser convocado a la Tricolor?

Mucho, además cumplí el sueño de todo futbolista profesional. Me siento orgulloso porque allá llegan solo los mejores del país. Como seleccionado se gana mucha experiencia, incluso sin jugar, aunque siempre uno se quiere sumar minutos.



¿Cómo recuerda su primera convocatoria a la Selección de mayores?

Fue cuando tenía 20 años, Sixto Vizuete me convocó por primera vez. Fue algo extraordinario, un orgullo para la familia y el equipo. Seis veces he sido convocado y debuté con Quinteros este año en la Selección de mayores, atajé algunos minutos.



¿Primero estuvo en la Tricolor Sub 20?

Sí, jugué en el Sudamericano Sub 20 que se cumplió en Argentina. Pero llegar a la Selección de mayores fue lo máximo puesto que todos están pendientes. Me dejó orgulloso y con ganas de seguir creyendo en mis condiciones.



¿Qué le dice a la hinchada cuencana?

Que me voy por la puerta grande y les agradezco de todo corazón. He entregado lo mejor por Deportivo Cuenca.