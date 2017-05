Hamilton Piedra se acordó de su paso por las inferiores

Hace más de una década, Hamilton Piedra arribó a la capital azuaya procedente de Loja y se vinculó a las categorías menores del Deportivo Cuenca. Allí empezó a formarse como arquero, con las limitaciones que el club tenía y que aún sufre por falta de dinero.

Esos recuerdos de no tener canchas para entrenarse, de la falta de implementos y otras penurias se mantienen en su mente. “Yo viví la necesidad de no poder contar con unos guantes buenos y adecuados para entrenarme, porque no tenía dinero para adquirirlos”.



Ante esa realidad permanente, el golero lojano gestionó la donación de guantes apropiados para los arqueros de las formativas. Hace tres semanas, el apoyo se concretó de parte de la firma que lo auspicia,

RG, y 12 arqueros de las categorías Sub 12, 14, 16 y 18 fueron los primeros beneficiados.



Los guardametas se mostraron emocionados al recibir los guantes de manos del capitán del ‘Expreso Austral, a quien ven como un ejemplo. Piedra no ocultaba su felicidad al plasmar uno de sus desafíos. Los directivos tampoco dejaron de felicitar la iniciativa.

Josué Méndez y Martín Oleas, de la categoría Sub 12, fueron los primeros en probarse los guantes, tras fotografiarse con el arquero titular del plantel profesional. En seguida, el turno correspondió a Renato Ayora, Nicolás Vintimilla y Mateo Mayancela, del conjunto Sub 14.



Los otros favorecidos con la donación fueron Jean Pierre Gualán, Marlon Pesántez, Sebastián Albarracín, Nicolás Moscoso y Bryan Bermúdez, de la Sub 16. Además de Mateo Mogrovejo y Fabián Vizñay, de la categoría Sub 18.



Piedra es el espejo en donde se miran los goleros de las categorías menores. Mateo Mogrovejo destacó la iniciativa del futbolista lojano. “No es tanto el valor sino el detalle, el cariño que tiene, eso quiere decir que está pendiente de nosotros”. Su meta es llegar al equipo de primera división.



Mateo Mayancela agradeció a Piedra y confesó que sigue todas sus actuaciones. “Hamilton es un ejemplo, él sabe lo que se sufre para llegar a ser un arquero profesional”. El joven guardameta es hijo de Rómulo Mayancela, exvolante del conjunto cuencano.

Sebastián Albarracín puso énfasis en su calidad humana y su profesionalismo. “Él sabe lo difícil que es adquirir unos guantes profesionales a nuestra edad y por eso su ayuda nos motiva a mejorar cada día”. Él, en algunas ocasiones, ya se ha entrenado con Piedra y los otros arqueros de primera.



La iniciativa tiene como propósito motivar a los jugadores de las formativas para que sigan creciendo. El ‘Flaco’, como le dicen sus compañeros, invitó a soñar a los niños, adolescentes y jóvenes, porque “con dedicación y esfuerzo es posible superar todo desafío”.

A su criterio, nada es imposible si se lo propone. El futuro depende de cada uno, solo hay que ser capaces de saber qué queremos. “Jugar ante miles de espectadores, ser convocado a la Selección de Ecuador y llegar lo más lejos como futbolista no es imposible”, insistió ante los 12 arqueros.

Según Fausto Carvallo, presidente del club cuencano,“su actitud le hace más grande y demuestra la persona que es. No se olvida sus inicios, lo difícil que fue formarse y llegar hasta donde está ahora como futbolista profesional”.



El dirigente está convencido que Piedra será el futuro arquero de la Selección del Ecuador. Él se estrenó como golero profesional en el 2011 y hasta la fecha contabiliza 127 partidos en la Serie A, conforme a las estadísticas de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.



El futbolista de 24 años empezó a defender el arco del representativo azuayo desde la categoría Sub 14, luego pasó a la Sub 16, Sub 18 y al equipo de reserva. Con 18 años debutó en la Serie A, aunque desde el 2014 es titular inamovible del Deportivo Cuenca.



Los 12 guardametas que recibieron un par de guantes cada uno destacaron la sencillez de Piedra. Todos ellos están convencidos que, por sus condiciones futbolísticas, pronto será el portero de la Tricolor.