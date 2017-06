El DT Gustavo Quinteros probará otros jugadores en los amistosos en EE.UU.

Ayrton Preciado tiene la oportunidad de volver a ser titular con la Selección ecuatoriana. El atacante de Emelec, que actuó en el amistoso ante Honduras en marzo pasado, es una de las alternativas que tiene el DT Gustavo Quinteros para los partidos contra Venezuela y El Salvador.

El jugador se entrenó con el equipo titular en la Casa de la Selección, cuando la Tri cumplió su última práctica en Quito. Se tenía previsto que la delegación viajara la noche del lunes 5 de junio a Estados Unidos, donde se jugarán los amistosos contra Venezuela y El Salvador.



“Tendremos dos pruebas duras, no son rivales fáciles. Esto servirá para que el técnico saque sus conclusiones antes de las eliminatorias”, mencionó el futbolista de 22 años, que cumple con su segundo llamado a la selección.



Él está feliz por estar en la nómina para los amistosos. Cuenta que estos días de microciclo sirven para que el grupo se sienta más unido, además el llamado le da confianza para seguir destacándose en su club.

Desde el fin de semana no pudo hablar personalmente con Quinteros, solo lo hacía en las charlas técnicas. Según él, el entrenador se toma con seriedad los amistosos. “Estos partidos son fundamentales para plantear lo que el cuerpo técnico quiere”, dijo.

A él le gusta el trabajo de Quinteros. Dice que está acostumbrado a presionar a sus rivales, y eso es lo que le pidió el entrenador durante las prácticas que desarrollaron.

Al igual que Preciado, Leonel Ramírez se siente comprometido con la Selección. Regularmente, él es convocado para los partidos de eliminatorias, pero como suplente, por eso quiere que estos amistosos le ayuden a pelear la titularidad en los partidos que se vienen en agosto y septiembre, rumbo al Mundial 2017.

“Cuando empezamos las eliminatorias todo estaba muy bien; luego, hemos cometido un poco de errores pero eso es normal en el fútbol”, dijo el lateral del Krasnodar ruso, cuando se le consultó sobre las posibilidades de clasificarse a la cita mundialista.

Ramírez es optimista y considera que el buen nivel actual que han mostrado los seleccionados podría servir para colarse entre los cuatro primeros puestos de la eliminatoria, cuando aún faltan cuatro fechas para el final de la clasificación a Rusia.



La Tri se concentró en Quito desde el sábado pasado. Se completará la tarde de hoy, cuando se sumen Juan Cazares y Luis Caicedo, que militan en el fútbol brasileño.



Luis Segovia, Juan Nazareno, Renny Jaramillo y Ronnie Carrillo, fueron invitados por Quinteros, para la última práctica que se desarrolló ayer. Ellos forman parte del proceso de selecciones juveniles (los tres primeros estuvieron en el Mundial Sub 20 de Corea). El DT los considerará para futuros llamados.



Ellos no formaron parte de la delegación que se desplazó a territorio estadounidense. Su presencia sirvió para conformar equipos alternos, que sirvan como esparrin para medir las capacidades de los considerados titulares.

Venezuela empató



La selección venezolana, primer rival de la Tri, jugó un amistoso el sábado pasado ante su similar de Estados Unidos, que finalizó 1-1, en Salt Lake City. No contaron con el defensor Jhon Chancellor, que jugó con su equipo, Delfín.



“Ecuador es un rival difícil para cualquier selección. Ojalá podamos brindar un buen espectáculo y sacar un resultado favorable”, dijo el zaguero, antes de viajar para sumarse a los trabajos de su equipo.