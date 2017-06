Gustavo Quinteros tiene casi listo el equipo que medirá a Venezuela

Debido a las malas condiciones climáticas en Boca Ratón, donde hubo lluvias y tormentas eléctricas, la selección ecuatoriana tuvo que realizar su entrenamiento de hoy 7 de junio, en el Coliseo DS Sports Plex, que es una instalación techada.

Esa complicación hizo que Quinteros no pueda realizar una práctica de fútbol en cancha, como se lo había previsto. La Tri se limitó a hacer trabajos con balón y gimnasio. Mañana 8 de junio jugarán su primer amistoso, ante Venezuela.



A pesar de eso, el entrenador Gustavo Quinteros ya tendría definida una alineación, para el duelo ante los llaneros. Se pudo conocer que la única duda sería en el centro de la zaga, donde aún no se habría decidido entre usar a Luis Caicedo o a Robert Arboleda.



Hasta el momento no se registraron jugadores lesionados, por lo que el entrenador podrá contra con los 25 seleccionados. Ayer se completó la delegación con la llegada de Juan Cazares, Luis Caicedo y Jefferson Orejuela.



El partido ante los llaneros será en el estadio Florida Atlantic University, a las 19:30 de Ecuador. El encuentro será transmitido por TC Televisión, para todo el país.



Los jugadores de la selección ecuatoriana están concentrados en el hotel Boca Ratón Marriott at Boca Center, desde la mañana de ayer 6 de junio. Se prevé que luego del encuentro ante los venezolanos se desplacen a Nueve Jersey, para el segundo amistoso, ante El Salvador.



Esta sería la alineación que usará Quinteros mañana:



Esteban Dreer; Pedro Velasco, Luis Caicedo (Robert Arboleda), Gabriel Achilier, Leonel Ramírez; Pedro Quiñónez, Jefferson Orejuela, Ángel Mena, Fidel Martínez; Juan Cazares y Enner Valencia.