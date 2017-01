Olivera sufrió una distensión del ligamento interno de la rodilla derecha

Rubén Olivera se realizó una resonancia magnética de su rodilla derecha este lunes 30 de enero del 2017 tras sufrir una molestia durante el partido de debut ante Clan Juvenil. El mediocampista uruguayo de Liga de Quito reconoció que salió del partido por precaución.

Ayer salió del estadio caminando normalmente, pero ayer acudió a la Clínica Toa para realizarse un estudio completo de su lesión. Juan Barriga, galeno del club, fue quien le realizó todos los chequeos al uruguayo. Esto, con la intención de descartar una lesión grave.



Barriga le confirmó a este Diario que Olivera estará fuera de las canchas durante tres semanas. "Se le realizó una resonancia magnética y se confirmó el diagnóstico que pensábamos en un principio", dijo el médico.



El uruguayo sufrió una distención del ligamento interno de la rodilla derecha. Esto le impide jugar ante el Delfín y entrenarse con normalidad junto al resto del equipo.



Tras salir del cotejo, el futbolista de 33 años aseguró que la lesión no era de gravedad. Incluso caminó sin problemas durante la noche. "Se me atrancó la rodilla en el piso y yo me moví mal", dijo el 'Pollo'.



Al minuto 53 del partido de ayer, el volante fue sustituido por José Francisco Cevallos. El charrúa, que hasta ese momento era el conductor de juego de la 'U', prefirió salir del cotejo por prevención.



Los resultados médicos serán entregados al DT Gustavo Munúa. Para este lunes 30 de enero estaba previsto que el entrenamiento arranque a las 10:00. El martes 31 de enero del 2017 el equipo tendrá descanso y el miércoles se retomarán las prácticas con miras al juego ante el Delfín.



Olivera podría volver a las canchas para la quinta fecha ante Independiente del Valle. Todo dependerá de su recuperación y de la decisión del DT Munúa.