Gustavo Quinteros: ‘La lista la decido yo’

Gustavo Quinteros se reunió dos veces con la Comisión de Selecciones de la Ecuafútbol para planificar el trabajo previo a los amistosos que se disputarán en Estados Unidos, ante Venezuela y El Salvador. Los miembros de la comitiva hicieron observaciones y recomendaciones a su gestión.

A decir del entrenador, las juntas fueron “positivas”, porque conoció el criterio de los dirigentes y recibió opiniones que podrían ayudarlo a futuro. Él evitó profundizar sobre las recomendaciones que recibió de la Comisión.

Quinteros estaba tranquilo durante la rueda de prensa, en la que dio a conocer la convocatoria. A diferencia de las últimas conferencias en la FEF, ingresó al auditorio junto al presidente Carlos Villacís, sonriendo y conversando.



El ambiente, durante la rueda de prensa fue distendido. El DT respondía de forma cordial y Villacís secundaba las respuestas en un tono conciliador, siempre pidiendo el permiso del estratega antes de complementar su respuesta.



No obstante, Quinteros dejó claro que la Comisión de Selecciones no tuvo influencia al momento de armar su lista para los amistosos. Según él, el tema principal en las reuniones era analizar la planificación que tenía para el resto del año.



“La lista de jugadores siempre la decido yo. Soy el principal responsable de los resultados que se han obtenido, lo digo en cada rueda de prensa después de los partidos”, aclaró el entrenador argentino.



Quinteros tiene a sus hombres de confianza para los partidos de la Selección, sin embargo probará a futbolistas del torneo local en estos amistosos. De sus 25 convocados, 16 militan en el torneo nacional.



La única novedad de la convocatoria fue el llamado del lateral de la Universidad Católica, Andrés López. El resto ya ha formado parte del proceso del entrenador.



A pesar de eso, Villacís había dicho en días pasados que iba a recomendar nombres para que sean tomados en cuenta. El directivo habló de Pedro Pablo Velasco, quien consta en la nómina, y de Michael Arroyo, que no es considerado por el entrenador por inconvenientes disciplinarios.



En abril pasado, luego de que la Tricolor perdió ante Paraguay y Colombia, por las eliminatorias, la FEF reformó la Comisión de Selecciones para que se reúna con el cuerpo técnico de manera permanente.



La preocupación se generó porque esas derrotas dejaron a la Tri fuera de la zona de clasificación mundialista, a falta de cuatro fechas para el final de las eliminatorias.



En ese tiempo, también circuló un audio en el que el entrenador se comunicaba con un excolaborador de la FEF, y se refería en malos términos a los dirigentes actuales.



“Quinteros o el técnico que venga ya no podrá hacer lo que le da la gana. Cada 15 días se reunirá la Comisión de Selecciones para tener los informes más seguidos. Rendirá cuentas”, dijo entonces Villacís.



Para complementar esas palabras, a inicios de este mes sumó a Édison Méndez y a Iván Hurtado, exseleccionados nacionales, como asesores de la comitiva. El objetivo es que su experiencia en el manejo de camerino cree un nexo entre los jugadores y los dirigentes.



Ellos viajarán con la Selección a todos los partidos que restan, empezando por los amistosos. “Serán los primeros en la lista de viajeros”, dijo Villacís ante la consulta de la influencia que tendrán el ‘Bam-bam’ y ‘Kinito’.



En la FEF se analiza la posibilidad de sumar a otro exjugador, pero que también tenga experiencia como técnico, para que pueda trabajar de la mano con Quinteros.



Según Quinteros, la presencia de esos referentes es positiva en el grupo de la Tri. Considera que la experiencia de Méndez y Hurtado servirá para transmitir confianza a los seleccionados, principalmente en esta instancia, cuando faltan cuatro partidos para el final de las eliminatorias.



El grupo de futbolistas se concentrará este sábado en la Casa de la Selección y viajará el lunes 5 de junio a Estados Unidos, donde se jugarán los amistosos. El duelo ante Venezuela es el 8 de junio en Boca Ratón y contra El Salvador, el 13 de junio, en Nueva Jersey.