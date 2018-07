Revise los siete 'mejores' goles de  Cristiano Ronaldo en el Real Madrid

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Real Madrid confirmó la salida de Cristiano Ronaldo de la institución, este martes 10 de julio del 2018. El luso fichó para la Juventus de Italia y le puso así un cierre a la etapa más importante de su carrera en el club Merengue.

Tras nueve temporadas y 438 presencias con la camiseta blanca, CR7 se despidió del club con el cual consiguió 16 títulos -entre ellos cuatros Champions League y tres Mundiales de Clubes-.



El ganador de cinco Balones de Oro no solo será recordado por haber contribuido a una de las épocas más doradas del Madrid, sino también por su faceta goleadora.



Con 451 conquistas -1,02 de promedio por partido-, Cristano hizo goles de todos los colores. Infobae propone repasar siete tantos particulares del Comandante.

El primer gol: su primer grito fue en el Santiago Bernabeu el 29 de agosto de 2009. En la primera fecha de su temporada estreno con la Casa Blanca, Cristiano marcó el segundo gol de su equipo por medio de una ejecución desde el punto del penal. Aquel día, el Real Madrid consiguió una victoria ante el Deportivo La Coruña.



El gol más curioso: el tanto más raro que se le contabilizó al luso con la camiseta blanca fue el 4 de octubre de 2014, por la séptima jornada del torneo local. Ronaldo desvió un balón impulsado por Pepe con su codo, acción no percibida por el árbitro y por lo tanto convalidada, para estampar la goleada por 5 a 0.



El gol del récord: a fines de 2015, CR7 anotó su tanto 324 con el que pasó al histórico delantero Raul como máximo goleador de la institución. Desde la izquierda hacia el centro y con un derechazo desde la puerta del área, Cristiano escribió su propia historia al romper la marca del delantero español, número que acrecentó partido a partido.



Su mejor gol al Barcelona: 18 veces son las que Cristiano marcó en el Clásico de España. Sin embargo, hay una que será recordada como la más importante, no solo por su espectacularidad, sino además por el significado del mismo. El 13 de agosto de 2017, el luso se despachó con un golazo en el minuto 80 que le valió la victoria por 3-1 al Merengue y la conquista de la Supercopa de España (5-1 global).



El gol 100 en Champions League con el Real Madrid: si bien ya había llegado al centenar de conquistas en la edición 2016/17 en el duelo de vuelta por la semifinal ante Atlético Madrid, la cuenta sumaba sus goles con el Manchester United. El 14 de febrero de 2018, a través de un penal, Cristiano marcó ante PSG sus primeros 100 goles con el Real Madrid en la máxima competencia europea de clubes.



El gol más espectacular: el portugués cuenta con grandes conquistas a lo largo de su carrera, pero una será recordada por ser la más espectacular. La chilena a la Juventus por el partido de semifinales de la última Champions League quedará guardado no solo en la retina de los fanáticos del Madrid, sino también de todo hincha futbolero.



El último gol: de cabeza y ante el Villarreal por la última jornada de la Liga. No fue de manera vistosa ni valió un título, sin embargo, aquel testazo quedará marcado como el último grito de CR7 con el Real Madrid.



El más significativo: en noviembre de 2016, Cristiano confesó cuál había sido su gol más importante de su carrera hasta el momento, en una entrevista con el canal oficial del Real Madrid. "Elegir un gol es muy difícil porque he marcado muchos goles importantes. A lo mejor no es el mejor gol que hice pero fue un gol decisivo para ganar la Champions y es el del penalti", expresó acerca del quinto tiro de la tanda ante Atlético Madrid, que tuvo a su cargo.