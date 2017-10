El golazo de Antonio Valencia fue el mejor de septiembre en la Premier 

La Premier League premió el excelso mes de septiembre del delantero inglés Harry Kane (Tottenham Hotspur) y le hizo entrega del galardón al Player of the Month (mejor jugador del mes). Además, Pep Guardiola y Antonio Valencia también fueron reconocidos.

La Premier entregó también el viernes al español Pep Guardiola (Manchester City) y al ecuatoriano Antonio Valencia (Manchester United) los premios a mejor entrenador y mejor gol del pasado mes de septiembre, respectivamente.

Valencia, uno de los capitanes del Manchester United, se llevó el premio por un golazo de volea que anotó en la victoria de su equipo contra el Everton, el pasado 17 de septiembre.

La FEF felicita a @anto_v25 por haber anotado el Mejor Gol del mes de septiembre de la #LigaPremier pic.twitter.com/ne2ZTT6GtP — FEF Ecuador (@FEFecuador) 13 de octubre de 2017



En tanto, el preparador catalán guió al City, en un mes de agosto pletórico, a cuatro victorias en otras tantas jornadas de liga: sobre Liverpool (5-0), Watford (0-6), Crystal Palace (5-0) y Chelsea (0-1), marcando 17 goles y sin encajar ninguno.



Guardiola, que ha recibido el premio por segunda vez desde su llegada a Inglaterra el pasado año, se impuso en la votación, realizada en conjunto con los votos de un panel de expertos y aficionados, al portugués José Mourinho (Manchester United), al argentino Mauricio Pochettino (Tottenham Hotspur) y al francés Arsene Wenger (Arsenal).

Kane vio portería en seis ocasiones en las cuatro jornadas ligueras disputadas en septiembre: dos goles en la cómoda victoria sobre el Everton en Goodison Park (0-3), otros dos en el ajustado triunfo en casa del West Ham (2-3) y un doblete más en la goleada frente al modesto Huddersfield Town (0-4).



El único partido en el que no marcó fue en el sorprendente 0-0 en casa contra el defensivo Burnley. "Ganar este premio es un verdadero honor. Espero poder seguir así y conseguir alguno más esta temporada", aseguró un exultante Kane con el galardón bajo el brazo. "Tengo que dar las gracias a mis compañeros, al entrenador y al cuerpo técnico por ayudarme a conseguirlo", agregó.



"Me limito a meter el balón en el fondo de la red y son ellos los que me ayudan a hacerlo. Este ha sido el mejor mes de mi carrera. Me siento bien, con confianza y en forma, y estoy deseando que lleguen más partidos", subrayó el internacional inglés.



Esta es la quinta vez que Kane, de 24 años, es nombrado mejor futbolista del mes en la Premier League, las mismas que su compatriota Wayne Rooney (Everton/Manchester United) y el holandés Robin van Persie (Arsenal/Manchester United), y se coloca a sólo un galardón de Steven Gerrard (Liverpool), el jugador que lo ha conseguido en más ocasiones.

Kane se impuso en la votación, realizada en conjunto con los votos de un panel de expertos, capitanes de equipos de la Premier y aficionados, a los jugadores del Manchester City Sergio Ag ero y Kevin De Bruyne, a Romelu Lukaku (Manchester United), Álvaro Morata (Chelsea), Pascal Gros (Brighton & Hove Albion) y a Jamaal Lascelles (Newcastle United).