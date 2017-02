Giovanni Lapentti consigue una victoria en su último torneo profesional

La noche de este 6 de febrero del 2017, en el club Jacarandá de Quito, el tenista ecuatoriano Giovanni Lapentti consiguió una victoria frente al brasileño Thiago Monteiro, número 85 en el mundo, según el Ranking ATP.

El encuentro entre Lapentti y Monteiro se dio en el marco del Ecuador Open ATP 250, que además marca la despedida del deportista ecuatoriano de las competencias profesionales de tenis.

Lapentti derrotó al brasileño 6 – 3 y 6 – 2, en un tiempo de una hora y seis minutos. Con ese resultado logró la clasificación a la segunda etapa del Ecuador Open, en la que se enfrentará al ganador del partido entre Rogerio Dutra Silva de Brasil y Roberto Carballes Baena de España, que se jugará este 7 de febrero del 2017.



Sobre su victoria el ecuatoriano comentó: “Venía soñando con este día hace meses, de repente fue como que me presionaron el botón de acelerar y me encontré en la cancha y fue súper especial todo. Estaba muy tenso al comienzo, miraba a la tribuna y estaba toda mi familia, pero a pesar de todas esas emociones que tenía me pude mantener concentrado todo el partido”.



El siguiente juego de Lapentti será este 7 de febrero a las 18:30, junto a su hermano Nicolás, se medirán ante Hans Podlipnik-Castillo de Chile y Max Schnur de Estados Unidos, en el primer juego de dobles del ATP. Esta será la primera vez en siete años que los hermanos Lapennti juegan juntos.