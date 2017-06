Piqué dice que Real Madrid todavía 'no se puede comparar' con el Barça

El futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué relativizó hoy, 6 de junio del 2017, los últimos éxitos del Real Madrid y aseguró que la trayectoria de los blancos todavía "no se puede comparar" con la del conjunto azulgrana.

"Ellos con esta temporada han dado un paso adelante muy importante, pero no se puede comparar aún lo que hemos ganado en estos años con lo que el Madrid ha ganado en estas dos temporadas", manifestó el central azulgrana a la cadena de televisión "Cero".



Piqué se refirió a los tiempos de José Mourinho como técnico del Real Madrid y la celebración de los blancos de la Copa del Rey lograda en 2011 ante el FC Barcelona. "El día que nos veas hacer una rúa (celebración con la hinchada por las calles de la ciudad)con una Copa podrás decir que el Madrid tiene un ciclo importante.



Nosotros conseguimos eso. Conseguimos que el Madrid hiciera una rúa con una Copa del Rey", manifestó Piqué. El jugador azulgrana hizo balance de la temporada.



"Por encima de todo vale ganar. Cuando ganas, eres el mejor; y cuando no ganas, no lo eres independientemente de si haces buen fútbol o no. Sobre todo con la rivalidad con el Madrid. Es tan grande esta rivalidad que no puedes hacer una buena temporada si tu rival ha ganado y tú no lo has hecho. Es imposible", analizó.



Piqué también defendió su actividad en las redes sociales y las críticas hacia el Real Madrid:"Siempre lo he dicho desde el respeto, dentro de la rivalidad con el Madrid no dirigir ninguna mala palabra, ni expresarme con ninguna falta de respeto al rival".



Además, el defensor del Barcelona elogió a su nuevo entrenador, Ernesto Valverde. "Su carrera demuestra que en todos los equipos en los que ha estado han hecho las cosas bien. Cumple todos los requisitos para entrenar la plantilla del Barça", resumió.