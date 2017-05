Gabriel Schürrer, DT del Cuenca: ‘Liga tiene plantel y un técnico capacitado’

El entrenador del Deportivo Cuenca, el argentino Gabriel Schürrer, destacó las bondades de Liga de Quito, el rival de turno. El cotejo correspondiente a la fecha 14 se jugará este domingo 14 de mayo, desde las 10:30, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar.

En su habitual conferencia de prensa semanal, ofrecida este viernes 12 de mayo, Schürrer reconoció que el adversario no experimenta un buen momento. Sin embargo, “tiene un buen plantel y un técnico (Gustavo Munúa)capacitado. No será un partido fácil en lo más mínimo”.



A pesar de esa realidad, el conjunto cuencano saldrá a buscar el triunfo desde el primer minuto. La idea es controlar la posesión del balón, generar jugadas de peligro y “cortar algún circuito de juego”, especialmente en el medio campo y en la delantera.



Schürrer está consciente que Liga de Quito “ha sufrido un poco cuando lo han presionado, atacado”. A su criterio, el conjunto albo es otro equipo cuando ataca porque tiene jugadores desequilibrantes, como José Cevallos y Hernán Barcos.



Insistió que su rival de turno tiene futbolistas “de jerarquía e importancia”, que sin problemas pueden suplantar a los suspendidos o lesionados. Él estimó que Édison Vega sustituirá a John Narváez. En el caso de la ausencia del uruguayo Horacio Salaberry, dijo, hay otros defensas que ya han actuado.



El estratega argentino evitó adelantar la alineación, pero confirmó la reaparición del defensa Bryan Carabalí, quien por suspensión no jugó el partido anterior. El DT adelantó que “será un partido de ida y vuelta, Liga tomará sus recaudos, pero intentará jugar porque tiene plantel”.



Los jugadores del ‘Expreso Austral’ están motivados luego de las dos victorias seguidas ante River Ecuador (local) y Universidad Católica (visitante). El equipo azuayo es séptimo en la tabla de posiciones con 18 puntos; mientras Liga de Quito es noveno con nueve unidades.



Los precios de las entradas para este cotejo son de USD 10, 15, 25 y 40 para los sectores de general, preferencia, tribuna y palco. Las mujeres y niños entran gratis con la compra de una entrada para cualquier localidad, excepto palco. Los niños y jóvenes, de 12 a 21 años, tienen el 50% de descuento para el sector de la general Sur.