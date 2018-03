Adrián Gabbarini y Pablo Repetto analizaron al Técnico Universitario 

Adrián Gabbarini se está adaptando al fútbol ecuatoriano. Este jueves 15 de marzo aseguró que ha visto una competencia competitiva, pero menos agresiva que la de su país (Argentina). Aseguró que ha visto diferencias de jugar en la altitud y en el llano y eso le ha complicado.

El folleto de los albos asegura que el equipo está con ilusión de hacer las cosas bien y que espera poder encontrar su mejor nivel en el transcurso de los partidos. Por ahora solo piensa en Técnico Universitario. Dijo que Emelec, que es puntero, tiene una ventaja por tener una plantilla que juega junta hace dos años. Después, todo esta parejo.



Ese mismo análisis hizo el DT Pablo Repetto. El estratega uruguayo aseguró que el cuadro de Técnico Universitario no será fácil.



“Técnico jugó cuatro partidos, empató dos y perdió dos, pero lo hizo siempre dando pelea. Von Barcelona perdió en casa con las justas y ante Católica aguantó, pero cayó en la última jugada”, dijo Repetto.



Sobre el equipo, aseguró que Fernando Guerrero ya está recuperado y habilitado. Ahora solo dependerá de él si juega o no con el equipo estelar. Además, aprovechó para desmentir rumores que aseguran que el grupo está friccionado.



Liga recibirá el sábado a las 16:00 a Tecnico Universitario en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Este jueves el equipo hizo trabajos tácticos y definió el once que usará en la quinta fecha.



Liga es cuarto y ha sumado siete puntos, producto de dos triunfos y un empate en Las cuatro primeras fechas del torneo. Los albos esperan mejorar su producción goleadora.