Sudamericanos en Europa (Once ideal): Un once 'de campeones'

Fin de semana de campeones en las grandes ligas europeas. PSG y Mánchester City se proclamaron campeones a falta de varias fechas para el final de sus respectivas ligas.

El caso del Mánchester City fue especialmente particular, pues después de vencer al Tottenham (3-1) con gol de Gabriel Jesus, tenía que esperar a que su vecino, el United, perdiera ante el último clasificado, el West Brom. La fórmula se dio y los 'citizens' se hicieron con el título.



En Francia también hubo campeón. El PSG tenía que ganar al Mónaco para levantar el trofeo de la Ligue 1 y no solo logró el triunfo, goleó de forma aplastante (7-1). Lo Celso y Di María, con sendos dobletes, y Cavani contribuyeron a la decisiva victoria.



Tras este fin de semana, el once ideal de las grandes ligas europeas está formado por los siguientes jugadores (3-5-2): Alisson; Damián Suárez, Naldo, Dani Alves; Douglas Costa, Coutinho, Correa, Di María, Lo Celso; Gabriel Jesus y Cavani.



Arquero:



Alisson Becker (Roma/BRA): El arquero del conjunto romano prolongó su racha de imbatibilidad por tercer partido consecutivo. Los hombres del Lazio, segundo equipo más goleador de la Serie A, fueron incapaces de batir a un Alisson que solucionó bien el trabajo que tuvo.



Defensores:



Damián Suárez (Getafe/URU): El Getafe se llevó el triunfo por la mínima ante el Espanyol (2-0) gracias a un gran gol del defensor uruguayo. Damián Suárez festejó por primera vez en esta liga española con un disparo de larga distancia que entró por el ángulo derecho del arco de Pau López.



Naldo Aparecido (Schalke 04/BRA): El defensor brasileño marcó por segunda fecha consecutiva. Hizo su séptima diana en esta Bundesliga con un potente golpeo, en jugada ensayada de libre directo, para cerrar el triunfo ante el Borussia Dortmund (2-0).







Daniel Alves (PSG/BRA): Título de Liga con el FC Barcelona, Serie A con la Juventus y, después de que su actual equipo goleara al Mónaco (7-1), Ligue 1 con el PSG. Además, el carrilero brasileño se unió a la fiesta de su nuevo título dando la asistencia del primer tanto.



Volantes:



Douglas Costa (Juventus/BRA): En el minuto 43, el volante bosnio Miralem Pjanic se lesionó y tuvo que dejar su puesto al extremo brasileño. En el poco tiempo que tuvo hasta el descanso, el '11' sirvió el primer gol de la Juventus ante el Sampdoria (3-0) y, en el segundo tiempo, todavía dio dos asistencias más.



Philippe Coutinho (FC Barcelona/BRA): El FC Barcelona ganó al Valencia (2-1) con doblete de asistencias del brasileño. Coutinho filtró un pase a Luis Suárez para que anotara el primer gol y después puso un centro desde la esquina que Samuel Umtiti cabeceó a la red.



Ángel Correa (Atlético de Madrid/ARG): Por primera vez en esta liga, el argentino asistió y goleó en un mismo partido. Comenzó marcando para abrir el triunfo ante el Levante (3-0) y, en el tramo final del encuentro, centró al área para que Fernando Torres sellara el triunfo rojiblanco.



Ángel Di María (PSG/ARG): El 'Fideo' firmó un doblete ante el Mónaco (7-1) para llegar a las once dianas en Ligue 1. Es su campaña más goleadora desde que está en París, superando los diez tantos de la 2015/2016.



Giovanni Lo Celso (PSG/ARG): Con su doblete frente al Mónaco (7-1), además de contribuir a sellar el título liguero, el volante argentino igualó los goles que había firmado en todos los partidos disputados en la actual campaña.



Atacantes:



Gabriel Jesus (Mánchester City/BRA): La derrota del Mánchester United ante el West Brom (1-0) hizo campeón al Mánchester City, que el sábado ganó al Tottenham con una diana de Gabriel Jesus. Poco más de un año después de iniciar su aventura en Inglaterra, el brasileño ganó su primer título liguero.



Edinson Cavani (PSG/URU): El atacante 'charrúa' selló logró su cuarta Ligue 1 ante el Mónaco (7-1) , club que le privó la campaña pasada de conseguir un pleno de títulos ligueros desde que llegó a Francia. Se tomó su pequeña revancha contribuyendo a la goleada con un tanto, el número 25 del uruguayo en el presente campeonato.