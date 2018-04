El futbolista Thiago dos Santos se arrepiente tras agredir a su DT en Bolivia 

LEA TAMBIÉN

El futbolista brasileño Thiago dos Santos, que milita en el club Nacional de la liga boliviana, dijo estar arrepentido por haber agredido a su entrenador, el argentino Edgardo Malvestitti, en pleno partido.



Tras ser sustituido en los últimos minutos del primer tiempo, insultó y agredió físicamente a su técnico y a Miguel Acosta, ayudante de campo de Malvestitti, en el parrtido de la noche del lunes ante Sports Boys en la ciudad de Warnes, del departamento de Santa Cruz, este de Bolivia.



El árbitro Carlos García optó por expulsar a Thiago. Nacional terminó jugando con diez futbolistas ante Sport Boys.

"Me saqué una espina que tenía hace rato. Me arrepiento, reaccioné caliente. No sé si van a cancelar mi contrato. No sé de mi futuro en Nacional", dijo a los periodistas al final del partido tras la derrota de Nacional por 4-0 en su visita a Sports Boys.



El dirigente de Nacional, Antonio Decormis, dijo que la situación de Thiago se resolverá en la ciudad de Potosí en reunión de la comisión directiva. El entrenador agredido no quiso hablar del incidente. "No puedo muchachos, tranquilos", respondió Malvestitti a los periodistas deportivos. El incidente que involucró al jugador brasileño fue difundido en los programas matinales de la televisión boliviana y en el exterior por las redes sociales.