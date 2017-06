El futbolista Rodrigo Mora desmiente 'dolorosa' versión sobre su salud

El futbolista uruguayo Rodrigo Mora, 29 años, ídolo del argentino River Plate, desmintió en las redes sociales estar afectado por un cáncer, una versión que calificó de “falsa y dañina” y que fue lanzada por una vieja gloria de ese club.

“Les voy a contar que estoy cada día mejor y que voy a volver más fuerte que nunca”, aseguró Mora en un mensaje grabado en la red social Twitter, tras una jornada de rumores y desmentidos.



“Estuve escuchando afirmaciones muy irresponsables y dolorosas sobre mi salud”, prosiguió el delantero y agreó que “es tan falso y dañino lo que supuestamente afirman, que es difícil salir a responderle sin agraviarlo”.



Oscar Pinino Mas, un mítico atacante de River de 70 años, había afirmado la mañana del lunes que el delantero padece un cáncer, durante una charla en la escuela de periodismo deportivo Deportea.



“(Enzo) Francescoli me dijo que (Rodrigo) Mora tiene cáncer de costilla”, contó Mas y agregó que “lo quieren operar, pero no tiene cura. No va a jugar más al fútbol” .

Según la información oficial de River, que este lunes no emitió un nuevo parte, Mora padece una sinovitis en la cadera derecha.



El delantero uruguayo jugó por última vez el 14 de mayo, en el triunfo de River 3-1 en el superclásico ante Boca en la Bombonera.



Ante la reacción que tuvo la noticia que se viralizó en las redes, Pinino Mas se retractó.



“Pido perdón a toda la gente de River y a Rodrigo Mora. Voy a conseguir su teléfono y lo voy a llamar”, declaró a radio Rivadavia.