El fútbol ecuatoriano se verá un año más por televisión abierta

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) mantendrá un año más el contrato de concesión de derechos de televisión del Campeonato con los canales TC Televisión y Gamatv. Así se lo comunicó Carlos Villacís, presidente de ese organismo, a los directivos en el congreso ordinario, que se desarrolló ayer en Guayaquil.

El año pasado, las televisoras tuvieron problemas para cumplir con los valores acordados en el contrato, que ascendían a USD 19,2 millones.



Villacís reveló ayer que las estaciones llegaron a adeudar USD 7 millones, hasta el 15 de diciembre pasado. Pero después pagaron progresivamente. Ayer, incluso, debían abonar USD 2,5 millones, último rubro del Campeonato del año anterior.



Estos inconvenientes originaron que la FEF planteara la terminación del contrato, pero las televisoras dijeron que seguirían hasta diciembre de este año, fecha en la cual concluye el convenio firmado en el 2013. “Pidieron seguir y prometieron que hasta finales de enero van a pagar USD 4 millones, que corresponden a este año”, agregó Villacís.



El convenio entre la FEF y los canales incautados se firmó el 6 de noviembre del 2012. Los 5 años generarían USD 91,7 millones, que se reparten entre los clubes de las series A y B, con las asociaciones provinciales de fútbol.



Este Diario solicitó una entrevista con los ejecutivos de TC, mediante correo electrónico, pero el Departamento de Prensa del canal respondió que “por ahora no hablarán del tema y que respetarán el contrato con la Federación”.



Villacís, dijo ayer, que hizo préstamos en los bancos Pichincha, Guayaquil y Bolivariano para poder cubrir los atrasos de las televisoras. “Siempre fue nuestra intención finiquitar el contrato con los canales. Pero ahora se comprometieron a cumplir y confiamos en ellos”.



Además, los clubes de Quito exigieron a la Federación que los canales cumplan con los pagos puntuales.



Las gestiones con otras operadoras



La Ecuafútbol, con el apoyo de los clubes de la Serie A, hizo gestiones para que los derechos de TV del Campeonato del próximo año sean comercializados con otra empresa.



Por eso, a finales del 2016, abrió un concurso, enviando las bases a las siguientes empresas: Lagardere, IMG, Directv Ecuador, Win Sports Colombia, Servisky, Tenfield y Play On Media. Estas empresas enviaron sus ofertas económicas, con un plan específico de cómo operarían las transmisiones de fútbol local.



Villacís admitió a este Diario que el propósito de la Federación es que los derechos de TV del Campeonato local sean vendidos por 10 años. “Eso pusimos en las bases que enviamos a las empresas”.



El 23 de noviembre pasado, el Directorio de la FEF abrió las propuestas de las empresas ofertantes con la presencia de una notaria (37 del cantón Guayaquil, Wendy Vera), en donde las operadoras propusieron que los partidos desde el 2018 sean transmitidos solo en TV pagada.



Álex de la Torre, vicepresidente de la FEF, reconoció que el nuevo contratante buscaría que el torneo solo se transmita por televisión pagada.



Hace dos semanas, el uruguayo Paco Casal, principal de Tenfield, dijo en una entrevista para la radio CRE, de Guayaquil, que había ganado el concurso de adjudicación. Con eso, el Campeonato se transmitiría por señal codificada, a partir del próximo año.



Carlos Alfaro Moreno, vicepresidente de Barcelona, confirmó esa información. “Este año seguimos igual y el próximo vamos con lo de (Paco) Casal, sería en pague por ver”, mencionó el directivo.



Pepe Miguel Mosquera, vocal de la FEF, explicó que la base para ofertar por los derechos debía ser superior a los USD 20 millones por año. “Por obvias razones debemos buscar más de lo que estamos recibiendo ahora”, dijo.



Emelec, River, Liga de Quito y Universidad Católica, propusieron el sistema de pague por ver, mientras estaban en negociaciones por la creación de la Asociación de Fútbol Profesional del Ecuador, entre el 2015 y 2016.



Fabián Aguilar y Miller Salazar, presidentes de Fuerza Amarilla y Macará, consideran que este nuevo sistema de transmisión podría resultar favorable. Salazar, además, solicitó un nuevo sistema de reparto, esperando que los ingresos por la TV se incrementen de manera considerable.



Tito Manjarrez, presidente de El Nacional, reconoció que plantearon en una reunión con Villacís, en Quito, que “si el fútbol va por el sistema pague por ver, las operadoras deben ofertar un paquete de fútbol accesible y no obliguen a la gente a adquirir el paquete prémium”.