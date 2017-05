Zinedine Zidane: 'No hay favoritos, está al cincuenta por ciento'

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que la final de la UEFA Champions League de Cardiff ante el Juventus italiano, no presenta "favoritos" y "está al cincuenta por ciento".

“Lo más difícil es llegar hasta la final como hemos hecho, luego en la final no ha favoritos, está al cincuenta por ciento. La ‘Juve’

es un gran equipo que ha jugado una temporada increíble. Queremos jugar un gran partido” aseguró. “Estamos muy contentos de estar en la final, sabemos la dificultad de llegar a una final de Champions, trabajamos muy bien todo el año y es una final merecida. El equipo llega bien, con confianza, muy bien físicamente”, añadió.



Por encima del resultado, Zidane pedirá a sus jugadores que lo den todo para ser el primer club que reedita título. “Lo más importante es dar el cien por cien siempre. Durante toda la temporada lo hemos dado todo en cada partido, con mucha profesionalidad y podemos estar contentos de lo que hicimos hasta ahora”.



Será la cita del año para el Real Madrid, “el último y más importante”, admitió Zidane que confesó que aún siente un cosquilleo especial en el cuerpo tras conquistar la Liga. “Una final siempre es completamente distinta al resto de partidos. Ellos no han encajado y nosotros marcamos siempre, pero no tiene nada que ver lo pasado con lo que va a pasar en la final”. “Los dos mejores equipos somos los que vamos a jugar la final y es merecido tras una temporada muy larga, en la que la ‘Juve’ lo han hecho muy bien, son campeones de liga como nosotros. Va a ser un partido muy interesante”, agregó.



Hablando del rival, el técnico madridista tiene claro los sistemas con los que juega y restó importancia a si introducen alguna sorpresa en el equipo titular. “La ‘Juve’ no va a cambiar mucho juegue quien juegue, porque es un equipo sólido que juega con tres centrales en ocasiones y sabe perfectamente jugar de otra manera. Lo que me interesa es como vamos a intentar hacerles daño nosotros”, dijo. “Ellos tienen muchos jugadores buenos pero Dybala ofensivamente es uno de los mejores, también Higuaín, hay muchos jugadores buenos en la ‘Juve’ aunque se hable más de cuatro son todos buenos”, añadió.

El escenario de la final es el del de un equipo que defiende a la perfección ante otro que ataca muy bien. ‘Zizou’ dijo que hay mucho más detrás. “No creo se pueda decir que la Juve defiende mejor y que el Real Madrid ataca mejor. Una final la tienes que jugar y no veo mucha diferencia entre los dos equipos, por eso somos los que estamos en la final”.



Echando la vista atrás recordó el día de la séptima con el triunfo del Real Madrid ante el Juventus. “Recuerdos jodidos de ese día en el que pierdes una final, es una pena pero parte del fútbol y cuando llegué a este club me faltaba ganar la Champions y lo conseguí con la camiseta blanca”.



Por último, dejó muestra de su ilusión por volver a conquistar el título. “Estamos muy cerca de conseguirlo, somos los primeros que estamos tan cerca después de mucho tiempo y es gracias al trabajo de todo el año. Los jugadores han luchado, han creído en ello, cuando uno trabaja duro durante la temporada recibe una buena recompensa, pero no hemos acabado todavía”.