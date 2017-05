Zinedine Zidane: 'No hemos ganado nada, no nos vemos en Cardiff'

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, afirmó el martes 2 de mayo de 2017 en rueda de prensa, después de ganar 3-0 al Atlético de Madrid, que su equipo no ha ganado "nada" y quiso restar euforia porque el partido de vuelta en el Vicente Calderón será muy complicado.

"Hoy podemos estar contentos y felices. Pero creo que no, todavía nos queda mucho en la Champions y en la Liga Santander. No hemos ganado nada todavía. No creo que vayamos a tener euforia. Hoy vamos a disfrutar, a descansar y a pensar en el partido del sábado, que es importante".



Zidane reconoció que su equipo hizo un gran "partido" porque no es "fácil" marcar tres goles al Atlético de Madrid y quiso destacar la primera media hora del conjunto blanco, que, a su juicio, fue "fantástica". "Tuvimos ocasiones para hacer el segundo pero lo hicimos en la segunda parte. Podemos estar contento con el partido, con los tres goles y sobre todo tener la portería a cero. Eso es muy importante. No sé si es el mejor partido, pero es un gran partido. En el fútbol no existe partido fácil. Sabemos que vamos a tener que hacer un partido igual, perfecto para pasar la eliminatoria", comentó. "Tenemos un partido de vuelta. Interpretamos muy bien el partido, lo preparamos bien sabiendo la fuerza del rival y nuestra fuerza. Podemos decir que hoy hemos sido superiores. Cuando miras el partido y el marcador, es 3-0 y significa que hicimos un gran partido. Pero sabemos que tenemos un partido de vuelta y lo vamos a trabajar y luchar. Vamos a sufrir seguro. No nos vemos en Cardiff", agregó.

También tuvo palabras para Cristiano Ronaldo, que marcó los tres goles al Atlético, y de quien dijo que es un jugador que "tiene gol". Para Zidane, el jugador portugués es muy inteligente a la hora de aceptar los partidos en los que ha descansado. "Sabe que de vez en cuando, con todos los partidos que hace en todo el año con una acumulación también de todas las temporadas... Él es inteligente y sabe que de vez en cuando tiene que descansar", explicó.



Zidane también alabó a los jugadores que no juegan habitualmente pero que cuando salen al campo rinden a un gran nivel: "Todos son impresionantes. Sale uno u otro y lo hacen fenomenal. Sabemos cómo tenemos que jugar con el dibujo. Podemos salir con un dibujo al inicio y luego cambiar. Con el cambio es mejor todavía y eso es bueno. Isco estaba entre líneas y lo ha hecho fenomenal. Luego con Lucas y Asensio, más amplitud y equilibrio defensivo. Lo hicimos fenomenal. Estoy contento de todos los jugadores", dijo.



Cuestionado por su futuro en el banquillo del Real Madrid, Zidane dejó claro que está "feliz" pero no desveló si seguirá en el banquillo del club blanco cuando acabe la temporada. "Todos los días disfruto de lo que hago con mis jugadores. Nosotros no hemos ganado nada. Y lo más importante es estar siempre enchufados, todos y yo con ellos el primero. Me alegro de que hicimos un gran partido. Eso sí, no es nada fácil lo que estamos haciendo marcando tres goles a un rival complicado y sobre todo teniendo la portería a cero. Luego hay que seguir".



El técnico francés también alabó a Nacho Fernández, que hoy no fue titular pero salió en la segunda parte para sustituir al lesionado Dani Carvajal. "Es un jugador que puede jugar en cualquier sitio atrás. Y haciéndolo bien en cada sitio. Puede jugar de lateral derecho, central, o en el lateral izquierdo y siempre lo hace fenómeno. Me impresiona porque siempre está prepararlo, está concentrado. Cada balón para él siempre es lo más importante. Me alegro por él".



Por último, habló sobre las sensaciones que tuvo durante el partido e indicó que cuando sus jugadores marcan un gol no se "contiene" y "todo sale". "Todos podemos ver todo lo que siento en el interior. No oculto nada. Este trabajo cuesta mucho y cuando marcamos me alegro tanto como los jugadores. Respecto a las emociones entre los jugadores y los entrenadores, estoy viviendo algo increíble. Estoy muy contento de lo que estoy haciendo ahora y de mi trabajo cotidiano. Que dure lo que tenga que durar", concluyó.