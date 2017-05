Zinedine Zidane: 'Dos finales seguidas es impresionante'

El francés Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, destacó este miércoles, tras la clasificación frente al Atlético de Madrid, que llegar a "dos finales seguidas" de la UEFA Champions League "es impresionante", remarcó que no han ganado "nada" y dijo que nunca temió por el pase, porque sabía que iban a "sufrir".

"Estoy contento. Soy el entrenador y significa que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, pero teniendo esta plantilla, porque ellos han estado fenomenales todos y el mérito es de todos.



Yo lo tengo también, pero sobre todo es mérito de la plantilla, porque son los que están en el campo, sufren, corren, luchan y piensan que todo es posible, porque con trabajo, con dar el máximo consigues cosas. Estamos contentos, pero no hemos ganado nada". "Llegar dos veces seguidas a una final es el trabajo de todos.



Es impresionante. No está todavía terminado aquí, porque todavía a nosotros nos faltan tres partidos de la Liga muy importantes, pero vamos a tener tiempo de pensar luego en la final. Contento y orgulloso de todos los jugadores", prosiguió el entrenador.



Ahí estará enfrente el Juventus, su exequipo. "Algo especial seguro, porque es un club que ha sido también muy importante para mí en mi carrera de jugador y lo guardo como un club que me ha dado todo también. Pero al final estoy en el Real Madrid, el club de mi vida también, y va a ser una bonita final", afirmó.

"No puedo hacer nada de eso (evitar enfrentarse al Juventus). Tenemos que jugar la final y ellos han llegado a la final. Sabemos que el camino es muy largo y muy duro. Han merecido llegar a la final y nosotros también. Va a ser una bonita final", explicó.



Zidane, que espera disponer para el duelo decisivo por la Champions League del galés Gareth Bale, explicó que no temió por la eliminatoria este miércoles ante el Atlético: "Sabía que íbamos a sufrir y, sobre todo, al inicio.



En los 20 o 25 primeros minutos metieron dos goles, entraron ellos muy bien en el partido y nosotros un poco menos, pero se sabía que luego en los quince minutos finales de la primera parte encontramos un poco más nuestro juego".



"En la segunda parte fuimos mucho mejores, pero se sabía que íbamos a sufrir. Estamos contentos de llegar a la final. Muy orgulloso de todos los chicos. Es un camino muy largo, sabes cómo es, no es nada fácil, y hacerlo dos años seguidos hay que felicitar a toda la plantilla por llegar a la final", continuó el técnico. "Sí preveía una salida fuerte del Atlético, jugando al segundo balón.

Nos metieron mucha presión, ganaron muchos balones en segunda jugada y el gol de córner y luego de penalti. El gol de córner estuvimos menos atentos. Es parte del fútbol, pero se sabía que íbamos a sufrir y que con tranquilidad y con paciencia nosotros íbamos a encontrar ocasiones. Después cambió totalmente. En la segunda parte encontramos nuestro juego, sobre todo a Isco entre líneas", valoró el técnico.



"Cuando tienes a un jugador de su calidad entre líneas hace daño (...) Ha sido importante en nuestro dibujo de hoy, entre líneas y con su calidad en la segunda parte. En los diez o quince minutos finales de la primera parte acertamos un poco mejor y en la segunda fuimos mucho mejores. Isco técnicamente nos ha dado muchísimo, Karim, Cristiano, los jugadores de arriba, pero Isco en particular".



También destacó que Luka Modrić fue "fundamental" para su equipo. "Han jugado un gran partido todos y Luka destaca que tiene una tranquilidad con el balón impresionante. Entonces, sabemos que con el balón no se pone nunca nervioso y su experiencia ha sido fundamental en nuestro juego. Hay que felicitar a todos", dijo.



La jugada del francés Karim Benzema abrió el gol de Isco Alarcón, el definitivo para frustrar la remontada del Atlético. Zidane no pensaba que el atacante pudiera salir de esa acción, rodeado por tres rivales. "Además estuvimos hablando después del partido y le pregunté cómo ha salido de ahí y él no lo sabía tampoco", explicó.