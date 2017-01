Xavier Rodríguez, DT de la Sub 20 entregó la nómina para el sudamericano

Xavier Rodríguez, director técnico de la Selección Sub 20 de Ecuador, entregó este martes 3 de enero la lista de 23 convocados para el torneo Sudamericano que se realizará en cinco sedes de la Sierra ecuatoriana del 18 de enero al 11 de febrero del 2017.

El evento deportivo servirá como clasificatorio para el Mundial Sub 20 de Corea del Sur y Sudamérica cuenta con cuatro cupos para el torneo.



La Tricolor integra el Grupo A junto a los planteles de Chile, Colombia, Brasil y Paraguay. Los tres primeros clasificarán al hexagonal final, que definirá los cuatro equipos que irán al Mundial.



En el listado no hubo grandes novedades, con excepción de la ausencia del mediocampista Josimar Quintero. El volante, que milita en las divisiones inferiores del Chelsea de Inglaterra, no fue considerado en el listado de 23 jugadores.



El volante Brayan Cabezas (Atalanta) y el lateral izquierdo Pervis Estupiñán (Granada B) sí estuvieron considerados en el listado final.

Andy Casquete, quien fue suspendido por la FEF hace dos años por supuesta falsificación de documentos para alterar su edad, tampoco fue incluido, a pesar que Rodríguez lo incluyó para los microciclos de la 'Mini-Tri'.



El entrenador aplaudió la realización de los microciclos, ya que sin la norma de un juvenil de manera obligatoria en la cancha, los entrenamientos les ayudaron a conocer a los nuevos juveniles que tendrá la Tri en el torneo sudamericano.

Estos son los convocados:



Arqueros

José Gabriel Cevallos

Giancarlos Terreros

Gabriel Carabalí



Defensas

William Vargas

Byron Castillo

Kevin Minda

Luis Segovia

Félix Torres

Joel Quintero

Pervis Estupiñán

Joel Montezuma

Volantes

Joao Rojas

Brayan Cabezas

Renny Jaramillo

Adolfo Muñoz

Juan Nazareno

Jhegson Méndez

Wilter Ayoví

Jordán Sierra



Delanteros

Jordy Caicedo

Jhon Pereira

Herlin Lino

Washington Corozo