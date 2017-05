Yangel Herrera clasificó a la 'mini-vinotinto' a los cuartos de final en Corea

Un remate de cabeza del capitán Yangel Herrera de la Selección de Venezuela Sub 20 se volvió decisivo en el minuto 108 y propulsó a a la 'mini-vinotinto' a los cuartos de final del Mundial sub-20 en la prórroga, como un conjunto invencible e imbatible hasta ahora en el torneo, también para Japón y la destreza de Ritsu Doan, doblegados por el equipo sudamericano.

Yangel Herrera es el único jugador en la historia de la #Vinotinto en marcar goles en Sudamericano sub-15, sub-17, sub-20 y Mundial sub-20 pic.twitter.com/8V7pmigVvv — VinotintoSub20 (@VinotintoSub20) 30 de mayo de 2017

Cuatro partidos, cuatro victorias, once goles a favor y ninguno en contra, ya a la espera en la siguiente ronda de su próximo rival, que saldrá del vencedor del encuentro entre Estados Unidos y Nueva Zelanda del jueves, resumen los imponentes números de Venezuela en un Mundial en el que hoy sintió alguna duda, pero salió ganador.



Por un detalle, una acción a balón detenido, como se intuía que iba resolverse el partido, que asistió a un duelo individual que pudo marcar las diferencias, pero que no lo hizo. Ni en los 90 minutos ni en la prórroga, a pesar de todo lo que generó para sus equipos.



Sin el protagonismo determinante que debería tener un futbolista de las condiciones de Adalberto Peñaranda, del que se intuye que algo va a pasar cuando agarra la pelota, aunque este martes fue intermitente y sustituido en el tiempo extra, aún con 0-0, todo apuntaba a dos futbolistas, uno por bando: Soteldo y Doan.



Diferentes en características, el venezolano de 1,60 metros, que juega en la Primera División chilena, con una conducción ágil, dinámica a la búsqueda de cualquier vía entre la defensa contraria; el japonés, el mejor jugador del último Campeonato Asiático sub-19, con visión de juego, con una facilidad extraordinaria para el pase al desmarque y un fenomenal golpeo de falta. Una fue al larguero.



Dos futbolistas de talento, los motores ofensivos de sus equipos, en un encuentro que siempre se movió entre el equilibrio y algunas ocasiones. Del duelo que ganó el portero Kojima a Soteldo, de un par de tiros de Peñaranda o Ronald Hernández o del cabezazo de Herrera al larguero de Doan, al pase magistral que entregó para el remate de Takagi repelido por Farinez o a sus incursiones por las bandas.

Pero sin goles en los 90 minutos, entre las puntuales pero decisivas paradas de los porteros y el rendimiento defensivo de ambos grupos, a pesar de los intentos, sobre todo, de Manzanita Soteldo, en Venezuela, o el desborde de Doan, en el equipo japonés.



De sus botas, una rápida combinación que finalizó él mismo con un remate fallido, surgió una de las escasas ocasiones de la prórroga, en la que Venezuela aprovechó la suya, un saque de esquina rematado por el capitán Yangel Herrera en el minuto 108, el detalle que deshizo la igualdad e impulso a Venezuela a los cuartos de final.