Dudamel dice que la 'Vinotinto' no debe olvidar nunca sus 'raíces'

El técnico de la selección venezolana de fútbol, Rafael Dudamel, aseguró en Bogotá que el equipo que dirige nunca debe olvidar sus "raíces" y "esencia", así como que debe "admirar" el trabajo de otras como las de Alemania y España.

"El fuerte tiene que ser no olvidar nunca nuestras raíces, siempre tener presente nuestra esencia. Para mí no imitar sino admirar lo que hace España, lo que hace Alemania, lo que hacen la otras selecciones, pero nosotros desde nuestra esencia y con nuestra identidad vinotinto", afirmó Dudamel a periodistas.

El entrenador venezolano participó en la 'Cumbre Fútbol Latinoamérica', una convención donde hablan sobre este deporte diversas personalidades como el técnico de México, el colombiano Juan Carlos Osorio, y el director de La Masía del FC Barcelona, Carles Folguera, entre otros.



En ese sentido, afirmó que en las próximas eliminatorias sudamericanas al Mundial espera que su equipo base su juego en el colectivo, además de "luchar, pelear, jugar y competir en cada punto".



"Todo este sacrificio, todo este esfuerzo que respalda nuestra ilusión nos va a llevar, teniendo un enfoque muy claro, a un lugar en Catar 2022", añadió.



Dudamel, que fue ratificado el 5 de mayo del año pasado como técnico de las selecciones absoluta y sub 20 de Venezuela al menos hasta 2022, afirmó además que los jugadores jóvenes son quienes le permitirán a su selección "sostenerse en el tiempo".

"Son el futuro, son los que nos permiten apuntar a corto, mediano y largo plazo y hay que darles mucho espacio, mucha dedicación, pero como lo apuntaba en la conferencia, con la convicción de que son los que nos van a permitir sostenernos en el tiempo", manifestó.



Dijo, sin embargo, que no por ello descuidará a "los más grandes".

"Todos tienen un espacio distinto, no quieres más a tu mamá que a tu esposa, ni a tu esposa que a tu mamá. Son amores distintos, son espacios diferentes, lo cierto de todo es que debe haber un complemento", comentó.



Por otra parte, calificó al portero Wuilker Faríñez, una de las figuras del equipo que quedó sub campeón del Mundial sub 20 de Corea del Sur (2017) y que ahora juega en el Millonarios de Colombia, como un jugador "extraordinario".



"Con 20 años ya nos ha dado muchas alegrías y hoy está empezando a vivir como (Yeferson) Soteldo, Yangel Herrera y Sergio Córdova experiencias profesionales desde las diversas expresiones que debe vivir el jugador en el extranjero y que le van a permitir poder soportar la presión de la próxima Eliminatoria", aseveró.

Sobre el Mundial de Rusia, Dudamel manifestó que los equipos latinoamericanos van a llegar muy bien al torneo y valoró el trabajo de los colombianos Osorio en México y Hernán Darío "Bolillo" Gómez, en Panamá.

"No solamente México sino también Panamá tienen técnicos muy capaces, muy competitivos que han hecho de sus selecciones equipos de alta competencia", concluyó.