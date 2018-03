Usain Bolt se apresta para entrenar con el Borussia Dortmund 

El plusmarquista jamaiquino Usain Bolt se apresta para entrenarse el viernes 23 de marzo de 2018 con el plantel del Borussia Dortmund de la primera división del fútbol alemán en una singular campaña publicitaria que atraerá a miles de aficionados al estadio del club germano.

“Apróntate para el viernes, BVB”, tuiteó la estrella del atletismo mundial, de 31 años, a través de su cuenta personal junto a una caricatura de su persona luciendo una camiseta del Dortmund.

​



BVB son las siglas por las que se conoce al Dortmund en Alemania. El club también confirmó el entrenamiento a través de la red social Twitter e informó que la sesión con el corredor estará abierta al público a partir de las 10:30 (hora de Alemania) pero con capacidad limitada.

🏃‍♂️ Das öffentliche Training mit @usainbolt streamen wir am Freitag, 23.03., ab 10.30 Uhr live auf Facebook und YouTube (englischer Kommentar). #BVBolt pic.twitter.com/M5zkETelLJ — Borussia Dortmund (@BVB) March 22, 2018



Bolt anunció en agosto pasado tras el Mundial de Atletismo el fin de una carrera pródiga de éxitos en la que destacan sus ocho oros olímpicos.



Bolt y el Dortmund son patrocinados por el proveedor alemán de artículos deportivos Puma, que tuiteó una captura de pantalla de un video de Pro Evolution Soccer en el que había sido superpuesta la cabeza de Bolt sobre un jugador del Dortmund con la inscripción: "Dijeron que nunca ocurriría".







El jamaiquino anunció el año pasado que sopesaba seriamente la posibilidad de ingresar en el fútbol profesional. El hincha del Manchester United contó que de niño soñaba con ser jugador de fútbol. “Es un objetivo personal que me he propuesto”, dijo en octubre. “No me importa lo que piense la gente”. A finales de febrero, Bolt tuiteó que había “fichado por un equipo de fútbol”.



En realidad se refería a que el 10 de junio será el capitán de un equipo que se enfrentará a un plantel de celebridades al mando del cantante Robbie Williams en el estadio Old Trafford del Manchester United a beneficio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).