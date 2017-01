Uruguay llega con la plantilla más cotizada de la región

Rodrigo Bentancur se pondrá el jueves 19 de enero de 2017 por primera vez la camiseta de Uruguay. El mediocampista es una de las figuras de su selección. Fue citado por el DT Fabián Coito tras ser uno de los más destacados de la temporada pasada con Boca Juniors de Argentina.

Tras jugar el torneo local y la Copa Libertadores, se transformó en uno de los jugadores 'xeneizes' más cotizados. Según el portal Transfermakt, su pase está valorizado en USD 5,9 millones.



Clubes como el Real Madrid, AC Milan y Manchester United hicieron, a finales del año pasado, sus respectivas averiguaciones al club argentino dueño de su pase. Finalmente la Juventus fue el club que ganó la puja y se quedará con el volante ofensivo charrúa de 19 años, quien deberá viajar a Italia en junio.



El presidente de Boca, Daniel Angelici, confirmó que conjunto de Turín está dispuesto a pagar USD 7,5 millones por el 50% de su pase. Esto lo convierte en una de las mejores ventas de los 'xeneizes' en los últimos tiempos.



Bentancur hizo apenas un año de formativas en Peñarol de su país antes de llegar a Buenos Aires. En su actual club se ganó la titularidad y es una de las figuras. Lleva 51 partidos entre el torneo local, la Copa Argentina y la Libertadores.

En Uruguay lo consideran como uno de los jóvenes referentes. Esto, a pesar de que su primera convocatoria fue para este Sudamericano.



Nicolás Schiappacasse es otra de las figuras de la 'Celeste'. Desde el año pasado juega en el equipo B del Atlético de Madrid y es uno de los que más experiencia tiene en esta selección juvenil. Él estuvo en el Sudamericano Sub 17 que se disputó en Paraguay. Su pase está valorado en USD 534 194. Pero es uno de los jugadores con más proyección en esta selección. Juega con la camiseta charrúa desde la Sub 15.



La otra selección favorita en el Grupo B es la de Argentina. El equipo dirigido por Claudio Úbeda es la única que no tiene legionarios. Todos los futbolistas militan en clubes de su país y algunos son figuras. Este es el caso de Santiago Ascacibar. El mediocampista de Estudiantes de la Plata es considerado uno de los talentos de exportación.



Figuras históricas de ese país como Diego Maradona y Diego Simeone lo consideran como el nuevo Javier Mascherano. Es además uno de los seleccionados que más proyección internacional tiene.

Estuvo con su país en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. En este Sudamericano será capitán de la 'Albiceleste'.

Argentina y Uruguay son de las selecciones que más juveniles exportan. El año pasado hubo 169 futbolistas gauchos, nacidos en 1996 hacia adelante, que estuvieron en las mejores ligas del mundo.



Jugadores como Paulo Dybala fueron transferidos a clubes de Europa . El argentino llegó al fútbol italiano en el 2012, cuando apenas tenía 19 años. Actualmente es figura en la Juventus.



El portal Transfermrkt valoriza a la Sub 20 de Argentina en USD 8,92 millones, siendo después de Uruguay (USD 11,4 millones) y Brasil (USD 9,45 millones) la tercera selección más costosa del torneo.



Hoy, a partir de las 17:00, los charrúas y venezolanos abrirán el Grupo en el estadio Olímpico de Ibarra. Argentina jugará ante Perú, en el mismo escenario deportivo.