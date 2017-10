Huelga en el fútbol de Uruguay: cinco claves del conflicto entre los jugadores y la Mutual

Los jugadores del fútbol de Uruguay resolvieron suspender la actividad hasta que su sindicato, la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP), convoque a una nueva asamblea de socios. Unidos bajo el colectivo “Más Unidos que Nunca” y encabezados por dos delegados de cada uno de los clubes, votaron paralizar el Torneo Clausura de forma indeterminada.

Días atrás los jugadores habían comenzado con las amenazas de paro por su enfrentamiento con la directiva del sindicato que los representa. Su lucha es con la actual directiva de la MUFP, encabezada por el exjugador Enrique Saravia. Aquí, cinco claves del conflicto que detendrá el fútbol en Uruguay el próximo fin de semana:



1. ¿Qué es el movimiento #MásUnidosQueNunca?



Es una agrupación conformada por casi toda la totalidad de los jugadores profesionales de Uruguay. Son más de 500 futbolistas de Primera y de Segunda división. Su lucha comenzó en 2016, con apoyo de los integrantes de la selección uruguaya, quienes comprendieron que debían unirse para luchar contra las autoridades, que controlan la comercialización de sus derechos de imagen. Algunos de sus voceros son Andrés Lamas (Defensor Sporting), Agustín Lucas (Albion Football Club), Santiago “Bigote”

López (Villa Española), Michael Etulain (Danubio FC) y Martín Conde (Nacional), entre otros. Este movimiento no tiene personería jurídica, no es un gremio. Eso podría generar un conflicto con los clubes, que podrían tomar este paro como un incumplimiento de su labor.



2. ¿Cuál es el reclamo de los jugadores uruguayos?



El principal motivo del conflicto radica en que los jugadores llevan cerca de un año reclamando a la Mutual que convoque a una asamblea de socios para tratar distintos temas, entre ellos la destitución del cuerpo gerencial del gremio. “No nos representan porque hacen todo de forma unilateral y no tenemos ninguna información de lo que sucede y no tenemos ninguna decisión en nuestro gremio” , explicó Michael Etulain.



La Justicia uruguaya desestimó la intervención de la Mutual. La jueza Cecilia Schroeder entendió que no es posible la remoción provisional que pedía la agrupación de futbolistas, ni es viable una intervención. Los jugadores reclaman al gobierno una intervención decidida, o al menos una mesa de negociación.

3. ¿Qué posición tomó la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales ante el reclamo?



Enrique Saravia, titular del sindicato, dijo no entender por qué los integrantes del colectivo Más Unidos que Nunca “no se sienten representados”. El presidente del gremio, que tiene más de 2 000 socios, cree que perjudican a una institución que tiene 70 años.



“Si estás en desacuerdo con una directiva no te das cuenta de algo en dos o tres meses. Nosotros hace 14 años que estamos.

Supuestamente era por los derechos de imagen de los jugadores, pero hace 10 meses que están en poder de ellos. El gremio perdió esa entrada y ahora no sé si es ingreso lo negociaron los jugadores o qué hicieron”, recalcó en diálogo con el programa al programa

‘Tirando parades’ de la emisora AM 1010.



Los dirigentes del sindicato entienden que el caso no debió llegar a la justicia y es el Ministerio de Educación y Cultura quien debería resolver una posible intervención a la institución que tiene elecciones previstas para el año 2019.

No nos escuchan, dejen de taparse los oídos. Autoridades, exigimos respuestas ya pic.twitter.com/Qwrz6yAaut — #MasUnidosQueNunca (@MUQN_UY) 4 de junio de 2017