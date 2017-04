Habló la madre del niño uruguayo asesinado por su profesor de fútbol: 'Felipe le decía a todos que el DT era su padre'

Alexandra Pérez dio detalles sobre la relación "casi paternal" de su hijo con el técnico uruguayo Fernando Sierra Lopez, quien secuestró y mató al pequeño de 10 años.

Uruguay continúa conmocionada por la muerte de Felipe, un ñino de solamente 10 años, hijo del exfutbolista Luis 'Lucho' Romero, quien murió asesinado por Fernando Sierra López, su entrenador de fútbol infantil en el Club Defensor de Maldonado. Tras el entierro, la madre del chico dio detalles sobre la relación "casi paternal" del niño con su DT.



"Hace unos tres o cinco meses, Felipe comenzó a tener un comportamiento extraño. El DT de su categoría en Defensor, me contó que Fernando (Sierra López) le dijo que estaba haciendo los papeles para adoptarlo. Felipe empezó a presentarlo en todos lados como su papá. El tipo empezó a pasar por sobre mi autoridad como madre. Ya ni me consultaba para nada", aseguró Alexandra Pérez, la mamá del chico, que es funcionaria de la Policía de Maldonado, en diálogo con El País.

Alexandra Pérez, madre de Felipe Romero, dialogó con El País https://t.co/d7zyPtE8Ia pic.twitter.com/1YM0YFWgq2 — Diario El Pais UY (@elpaisuy) April 25, 2017

En la charla con El País, la mamá de Felipe contó dos detalles estremecedores que retratan lo lejos que había llegado la relación de su hijo con el asesino. Por un lado, contó que una vez llegó tarde a su casa y vio que Serrano López se había llevado a Felipe. Ella exigió que se lo traiga de inmediato y cuando volvieron, ella le pidió que no lo haga más. "Si vos me sacás a Felipe, me mato", le contestó el entrenador.



Otro detalle que llamó la atención de la relación de Felipe con su DT, fue el 10 de julio del año pasado (Día del Padre) cuando el chico le envió a Fernando por WhatSapp un mensaje: "Feliz día papi. Te amo papi, espero que estés siempre conmigo".



De todas formas, Alexandra Pérez dijo que no cree que Felipe haya sido víctima de abuso sexual, como se informó en primer instancia, y confesó que la psicóloga de Sanidad Policial le había recomendado que Felipe no viera más a Sierra López.



"La psicóloga tuvo una entrevista con Felipe. Le llamó la atención, por ejemplo, cuando le preguntó por Fernando. 'Es mi padre', le dijo. Ahí me citó para decirme que no podía dejar que Felipe siguiera viendo solo a Sierra. Fui a la cancha de Defensor a buscar a Felipe y a conversar con el entrenador. Le dije que yo iba a llevar al niño a la práctica y que no usara más el Whatsapp para comunicarse con mi hijo", explicó.



Por otra parte, Alexandra desmintió que Sierra fuera el encargado de ir siempre al colegio a buscar a su hijo, una versión que surgió porque el DT lo secuestró de la escuela: "Él no tenía autorización para buscarlo. Fue antes de la hora de salida de Felipe. La maestra le pidió que firmara el papel para sacarlo y él no lo hizo. El propio director de la escuela me dijo que no existía la firma del tipo. Fue en el horario de recreo. Los compañeros dijeron que Felipe se fue corriendo contento a buscar su mochila. Luego se fue con este loco. Quizás Sierra se comunicó con mi hijo por teléfono antes de ir a buscarlo. El celular nunca apareció."