Universidad Católica abre la fecha en la que LDU puede acceder a la final

El cuerpo técnico de la Universidad Católica no tuvo tiempo para recuperar a los futbolistas. Hubo tres días de descanso entre un juego y otro.

Esta noche, los ‘camarattas’ abrirán la fecha 21 del torneo. Visitarán al Cuenca, a las 20:00, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar.



El DT Santiago Escobar trabajó en la motivación de sus pupilos, tras la última derrota ante Liga de Quito y que lo dejó fuera de la pelea por la etapa.

“Estoy orgulloso de este equipo. Han peleado cada partido. Lamentablemente, ya no podemos pelear la etapa, pero se viene una segunda parte que servirá para dar lucha”, manifestó el ‘Sachi’ Escobar.



La Católica no tendrá hoy a su goleador. Jhon Jairo Cifuente deberá pagar el cotejo de suspensión por acumulación de cinco tarjetas amarillas.



Cifuente, con 22 goles, es el referente de ofensiva. Aunque el interés de clubes del exterior ya llegó al futbolista, él aún no ha decidido. La directiva de Macará detalló que hay una oferta de USD 4 millones del fútbol de Arabia Saudita. Sin embargo, en Católica argumentan no conocer esa oferta.



Las matemáticas ya no le alcanzan a Católica para igualar en puntaje a Liga de Quito. Los albos se enfrentarán ante Guayaquil City, el sábado 7 de julio de 2018 a las 16:00, en el estadio Cristhian Benítez.

El DT Pablo Repetto no contará con Hernán Barcos. El ‘pirata’ acumuló cinco tarjetas amarillas y tiene un partido de suspensión.



La otra duda en el planteamiento de la ‘U’ es la presencia de Andersson Ordóñez. Hoy se conocerá el informe médico. “No vamos a apurar su regreso. Esperaremos la última evaluación para decidir“, dijo el DT.



Liga de Quito puede confirmarse como el ganador de la etapa. Los albos necesitan un empate para sumar 46 puntos y adjudicarse el derecho a jugar la final y clasificarse a la Copa Libertadores del 2019.



El jueves 5 de julio, el Concejo Metropolitano le otorgó la mención de honor Marieta de Veintimilla por su trabajo relevante en Quito y cumplir 10 años de la obtención de la Libertadores.