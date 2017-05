'Toño' Valencia fue el capitán de los 'Red Devils' en la victoria ante el Celta de Vigo

El Manchester United encarriló el jueves 4 de mayo de 2017 su clasificación para la final de la Europa League tras ganar 1-0 en campo del Celta de Vigo gracias a un gol de Marcus Rashford que ejemplificó la mayor experiencia del conjunto inglés en este tipo de citas.

El equipo de José Mourinho tuvo las mejores ocasiones en el cotejo de ida de la semifinal del torneo continental, un partido que fue poco vistoso y que se resolvió con un lanzamiento de falta de Rashford a los 67 minutos.

El Celta no fue el Celta. Ya arrancó el partido con una enorme carga de tensión, demasiado consciente de estar jugando lo que todos denominaron durante la semana como "el partido más importante en la historia del club". Su tensión lo desnaturalizó y apenas mostró su conocido fútbol vertiginoso y atrevido. El Manchester United fue un equipo de Mourinho cien por cien.

El portugués no dejó nada a la improvisación y su propuesta fue altamente "científica". No arriesgó nada y, sin embargo, antes del descanso creó tres ocasiones clarísimas. Las llegadas, aunque pocas, llevaron mucho peligro.



El arquero español Sergio Álvarez fue el gran protagonista de la primera parte. Al conjunto inglés sólo le interesó lo que ocurría en las áreas, tanto en la suya como en la del Celta. Despreció el centro del campo y apostó por agruparse en su campo y salir rápido al contraataque. Suficiente para minimizar a un rival agarrotado.



Un remate muy desviado de Wass y varios lanzamientos lejanos que tampoco encontraron puerta fue todo lo que creó el Celta en ataque durante la primera parte. A cambio, el Manchester United, con muy poco, llevó el pánico a la repleta grada de Balaídos con oportunidades de Rashford,Henrij Mjitarián yJesse Lingard.



El descanso le vino muy bien al Celta. El conjunto de Eduardo Berizzo pareció liberarse de complejos en la segunda parte y a los 59 minutos Sisto realizó el primer disparo de los locales entre palos con un lanzamiento al que respondió el arquero argentino Sergio Romero con una bonito vuelo.



Y llegó el minuto 67, fatídico para los locales. El Manchester United disfrutó de una falta fuera del área,Rashford lanzó al palo del arquero, Sergio Álvarez dio un paso queno debía al lado contrario y lo siguiente que hizo fue sacar la pelota de su red.



El Celta apeló entonces a su conocido espíritu de rebeldía para intentar marcar siquiera un gol que le devolviera a la pelea por la eliminatoria. El Manchester United procuró que no pasará nada hasta el final del encuentro y lo consiguió. Ahora lo tiene todo a favor para resolver en Old Trafford un encuentro de vuelta que obligará al Celta a mucho más que una heroicidad