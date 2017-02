La prensa italiana admite la superioridad del Real Madrid, pero cree en la hazaña

Los periódicos italianos admitieron el jueves 16 de febrero de 2017 en sus portadas la superioridad del Real Madrid en el duelo de la UEFA Champions League contra el Nápoles, que concluyó 3-1, aunque se mostraron optimistas de cara a la posibilidad de remontada del club italiano en la vuelta.

"La Gazzetta dello Sport" fue el más duro en su análisis y tituló "Tormenta Real sobre el Nápoles" pero otros diarios deportivos, como "Corriere dello Sport" o "Tuttosport", salieron con mensajes de ánimo para los napolitanos en sus portadas.



El diario de las páginas rosas señaló que el gol de Lorenzo Insigne, que adelantó al Nápoles, fue una "ilusión" y destacó que el club italiano se dejó remontar porque jugó con "demasiado miedo". "La Gazzetta" subrayó además que el presidente del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, reprochó al técnico Maurizio Sarri el hecho de no haber "aprovechado al máximo la plantilla" y que su equipo no jugase con la determinación necesaria.



Por su parte, "Corriere dello Sport" reconoció que el Madrid ganó merecidamente aunque apostó por una portada que apoya a los napolitanos. "Nápoles, creed", es el título de portada del diario romano, que define el gol de Insigne como una "joya" y como el punto del que salir para remontar en el partido de vuelta, que se jugará el 7 de marzo en el estadio San Paolo napolitano.



"Tuttosport" siguió en la misma línea y salió en portada con un "Coraje, Nápoles", calificando el 1-3 del Santiago Bernabéu como un resultado "no imposible de recuperar".



El periódico generalista napolitano Il Mattino dedicó casi completamente su portada al encuentro de ayer y tituló "Esto no termina aquí".

El diario de la ciudad sureña señaló también las polémicas declaraciones de De Laurentiis sobre las decisiones tácticas de Sarri aunque dio una visión globalmente positiva del partido, al considerar que "los Galácticos" del Real Madrid se quedaron "en la tierra".



Los demás periódicos generalistas, como La Repubblica o Il Corriere della Sera salieron con tonos más bajos, informando brevemente de la inicial ventaja del Nápoles y de la sucesiva remontada del club campeón de Europa.