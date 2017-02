Allegri: 'El Nápoles todavía no está eliminado y puede remontar en casa'

El técnico del Juventus Turín, Massimiliano Allegri, consideró el jueves 16 de febrero de 2017, que el Nápoles "todavía no está eliminado" de la UEFA Champions League a pesar de que haya sido derrotado 3-1 por el Real Madrid el miércoles en el partido de ida.

Allegri felicitó al entrenador del Nápoles, Maurizio Sarri, por haber hecho un "buen partido" en el estadio Santiago Bernabéu y destacó que los "azzurri" podrán remontar en el duelo de vuelta, en la rueda de prensa sobre el partido de la Serie A italiana contra el Palermo. "Hay que elogiar a Sarri por lo que está haciendo. El Nápoles todavía no está eliminado y puede remontar en casa", aseguró el entrenador italiano.



El técnico "bianconero" destacó además que el conjunto sureño ha jugado un buen encuentro a pesar de medirse con futbolistas de gran calidad. "Hace falta felicitar al Nápoles porque, a pesar de no tener muchísima experiencia internacional, ha jugado un buen partido ante un Madrid que cuenta con jugadores de nivel técnico altísimo", declaró.



Preguntado sobre la contundente derrota del FC Barcelona contra el París Saint Germain (0-4), Allegri señaló que se quedó sorprendido por ver un tropiezo tan duro del equipo que entrena el español Luis Enrique.

"El PSG demostró que es un equipo importante y que está al nivel de los mejores clubes de Europa a nivel técnico. No pensaba que pudiera batir tan duramente al Barcelona aunque sí creía que tenía posibilidades de ganar", dijo.



A nivel general, Allegri reconoció que se divirtió "mucho" viendo los octavos de final de la UEFA Champions League y recordó que estos partidos siempre son buenos para aprender cosas nuevas. "Me divertí mucho viendo estos partidos. Cuando ves los partidos siempre puedes sacar sugerencias y aprender algo", aseguró.



En su comparecencia, Allegri habló también del Oporto, próximo rival del Juventus en la máxima competición europea. "En seis días jugamos con el Oporto y tenemos la obligación de pasar de ronda. Con el Oporto no será fácil. Es un equipo muy técnico, con mucha calidad y experiencia internacional. No hay que infravalorar este octavo de final", dijo. "Hasta este momento todos los equipos que han llegado segundos en la fase de grupos han ganado en los octavos", agregó.