Las transmisiones por Facebook Live del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol 2018 serán denunciadas

Las transmisiones de los partidos del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol han generado incertidumbre. Una de las cláusulas del contrato firmado entre la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y la empresa uruguaya GolTV incluye los derechos de internet. Sin embargo, por el lío legal de ese acuerdo no se ha regulado las transmisiones en internet.

Una de las plataformas tecnológicas por la cual se transmiten los partidos es la red social Facebook. Partidos de la primera fecha del Campeonato 2018 fueron divulgados en vivo por cuentas de esa plataforma, a través de la herramienta Facebook Live.



Lo ocurrido, es cuestionado por la Asociación de Pequeñas y Medianas Cableoperadoras del Ecuador (Asocope), que aclaró que ellos solo transmiten a través de la señal de GolTV y no por redes sociales.



Asocope es una de las autorizadas para la transmisión del Campeonato Ecuatoriano del 2018. Sus operadoras acceden a los partidos transmitidos por GolTV y los exhiben a sus abonados. Se presume que la transmisión por Facebook Live de partidos de la primera fecha, se hizo captando la señal de canales de la Asocope.



“Es piratería pura. Hemos conversado con GolTV para que eso se controle desde las redes sociales. Si alguien, desde cualquier cuenta personal o institucional, transmite el fútbol es ilegal. Ya se hizo el trámite para denunciarlo”, dijo Santiago Barrionuevo, presidente de Asocope.



Tanto en Facebook como en YouTube no hay autorizaciones para las transmisiones. Barrionuevo anunció que este fin de semana, en la segunda fecha del torneo, habrá más monitoreo a las cuentas que difundan las imágenes. GolTV ofreció a Asocope iniciar denuncias para bloqueos inmediatos.



Según Jorge Chang, abogado de la FEF, el contrato está vigente y la empresa uruguaya dueña de los derechos sí puede denunciar a las cuentas que transmitan sin autorización.



“Ellos (GolTV) pueden denunciar porque lo derechos son suyos. Están transmitiendo porque está vigente, pero no pueden usar su señal en redes sociales”, precisó Chang.



Por lo pronto, la FEF no ha confirmado cómo será la transmisión de los partidos del Campeonato. Asocope es la única que garantizó la transmisión de los seis juegos. Aún no se ha confirmado si habrá transmisión por canales de TV en señal abierta.