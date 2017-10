La 'antigua' trampa sexual con la que intentaron perturbar al equipo de Venezuela en la previa del partido

Además de indicar que Venezuela "dejará de ser 'La Cenicienta'" de cara a futuro, el técnico Rafael Dudamel aseguró en rueda de prensa que se utilizaron "estrategias viejas y antiguas" para desconcentrar a sus jugadores.

Dudamel dijo la noche del martes, 10 de octubre, que desde "teléfonos rotos" hasta un grupo de mujeres enviadas al hotel donde descansaba el plantel el día anterior. Todo fue en vano ya que "La Vinotinto" se terminó imponiendo ante Paraguay por 1-0, dejándolos sin posibilidades de clasificar al Mundial.



"Hubo buen casting, eligieron bien las chicas. Nos causó risa porque no sé quién las mandó, pero afortunadamente no hubo tentaciones y, en consecuencia, nos hemos llevado los tres puntos con profesionalidad", detalló Dudamel, quien se mostró muy tranquilo por el rendimiento de su equipo.

Dudamel destacó la 'profesionalidad' de los jugadores de la Selección de Venezuela frente a eventos con los que se habría buscado distraer a los venezolanos antes de medirse contra Paraguay. Foto: AFP



"Mis jugadores dieron una demostración de profesionalismo, de integridad, de valores", concluyó el entrenador de 44 años, al mismo tiempo que avisó: "Venezuela dejará de ser 'la Cenicienta' a la que se sacan tres puntos", y afirmó que serán candidatos para Qatar 2022.



Sobre la victoria ante Paraguay, que terminó quitándole cualquier posibilidad de hacerse con un lugar en el Mundial, remarcó que "era un partido con mucho morbo porque con el triunfo dejamos fuera a una gran selección como la paraguaya. Esta plaza (Asunción) se nos había dado con muchas dificultades".

Los hinchas paraguayos lamentaron la eliminación de su país, para el Mundial de Rusia 2018. Foto: AFP

Dudamel dijo que los paraguayos "podían pasar dos días seguidos en nuestra área y no nos iban a meter un gol...".



El entrenador destacó que "no vinimos a cumplir un trámite. Fue un compromiso optimista de cara al futuro. Fue una buena manera de culminar la eliminatoria", remarcó.



A su turno, el técnico paraguayo Francisco 'Chiqui' Arce dijo que se iba triste.



"Parecía que íbamos a lograr la clasificación pero fracasamos", destacó. "Equivocamos el camino. No dimos un pase bueno, nos desesperamos. En los minutos finales (el equipo) fue un desorden total", sentenció.



"Hemos facilitado con errores no forzados a los rivales para que nos pudieran vencer", manifestó Arce.