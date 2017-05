Las taquillas de El Nacional serán retenidas por orden judicial

La deuda nació en el 2008, pero fue creciendo tanto y con las multas, los costos judiciales y otros gastos, el valor llegó a USD 112 810 y El Nacional tendrá que pagar ese rubro a la línea aérea del Ecuador, Tame. El reclamo de la aerolínea llegó a instancias judiciales y en el juzgado de Coactivas hay una resolución a cumplirse.

Según el documento firmado por la abogada Gabriela Torres, secretaria del juzgado de Coactivas, una de las medidas cautelares, es la retención “de los valores que sean recaudados a través de la taquilla de cualquier estadio o punto de venta o cualquier otro medio de recaudación, directa o indirectamente que tenga derecho El Nacional”, se detalla en el documento.

La directiva de los puros criollos ya tenía conocimiento de la deuda. Según el general Tito Manjarrez, presidente del club, la deuda no fue solucionada por anteriores directorios y eso generó un incremento de la deuda. “Ninguna de las anteriores directivas trató de solucionar el tema y ahora es valor cuantioso el que tiene que pagar”, admitió el dirigente.



Con la orden judicial, la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha (Afna) tendrá que brindar las facilidades para la retención de las taquillas.



Según el calendario de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), El Nacional tendrá que enfrentar a Macará, este viernes, por la fecha 17 del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. En la fecha 19, el equipo de los puros criollos recibirá a Barcelona Sporting Club y en la 21 será ante Fuerza Amarilla.



En el caso de no cubrir los valores en esos tres partidos la retención continuará en la segunda etapa hasta cubrir el valor de la deuda.