Decenas de hinchas no pudieron ingresar al estadio Fernando Guerrero de Riobamba

Los reclamos de decenas de hinchas decepcionados se escucharon en los exteriores del estadio Olímpico de Riobamba, la tarde del miércoles 18 de enero del 2017, cuando sólo faltaban unos minutos para el inicio del cotejo entre Ecuador y Brasil.

Las entradas disponibles para la venta fueron insuficientes para la cantidad de aficionados que esperaron por varias horas y formaron filas en las boleterías del estadio Fernando Guerrero, situado en el centro de esa urbe.



"Esperamos toda la tarde, y nos dicen que sólo hay boletos suficientes para llenar una cuarta parte de la capacidad total del estadio. Tal vez pensaron que en Riobamba no hay hinchada, pero no es así", dijo Fausto Torres, uno de los aficionados que no consiguió su entrada.



Los boletos se terminaron cerca del mediodía. La taquilla vendió 3 000 entradas para tribuna, y 11 000 para general, y se prevé que la recaudación total superará los USD 25 000.



Los pases a tribuna se vendieron por USD 3, mientras que a general costaron USD 1,50. Pero en los puestos de reventa se ofrecían por USD 15 y 10.

"Esperamos que para los próximos partidos se incrementen las entradas. El Estadio tiene mucha más capacidad", reclamaban los hinchas en las puertas cerradas de la boletería.



Mientras se desarrolló el cotejo, los hinchas que no pudieron ingresar se ubicaron en los exteriores del estadio, donde se instaló también una banda de pueblo. Allí se escuchó la tonada 'Riobambeñita', y radios a todo volumen para escuchar la narración del partido.



"Alentaremos a nuestra selección como podamos", dijo Alfonso Villagómez, otro hincha.