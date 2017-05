21 jugadores serán citados para el Mundial de Corea

Adaptarse al cambio de horario será la principal misión de los seleccionados Sub 20 en el Mundial de Corea del Sur. El cuerpo técnico del equipo ­tricolor considera que eso posibilitaría a los jugadores destacarse en el torneo.

El país asiático acogerá la cita mundialista entre el 20 de mayo y el 11 de junio. Ecuador será uno de los 24 países participantes, tras alcanzar la clasificación en el Sudamericano Sub 20 que se realizó en el país, en febrero pasado.



La mini-Tri debutará en el torneo ante Estados Unidos, el 22 de mayo. Tres días después se medirá a Arabia Saudita. Mientras que el 28 de mayo su rival será Senegal.



Entre Ecuador y Corea del Sur hay 14 horas de diferencia. Por ello, el plantel juvenil estará ocho días antes de su estreno en el país asiático.



Los jugadores ya vivieron una experiencia sobre el cambio de huso horario. En marzo, participaron en un cuadrangular en Corea del Sur ante el país anfitrión, Senegal y Honduras. Esos cotejos formaron parte de la agenda de preparación que el técnico Rodríguez y el preparador físico Eduardo Moscoso establecieron, tras alcanzar la clasificación en el certamen sudamericano.

Moscoso explica que a los tricolores les costó conciliar el sueño en esa gira. Por ello, tomó nota y ahora espera que superen el contratiempo con descanso, tras su arribo al país que acogerá el Mundial.



Además, durante su participación en el torneo, los juveniles tendrán horarios específicos para utilizar sus teléfonos móviles y sus aparatos electrónicos. No podrán usarlos durante la noche, para evitar que se desvelen.



Ecuador viajará el 14 de mayo desde Quito a Corea del Sur. La delegación tiene previsto llegar dos días después. El equipo estará conformado por 21 jugadores. La FIFA exige que los combinados nacionales cuenten con tres arqueros y 18 jugadores de campo.



Rodríguez difundirá mañana al mediodía, en Guayaquil, la lista de los mundialistas. En la noche, a las 20:00, los talentos deben unirse a la concentración, en la Casa de la Selección, en la capital. No todos los que estuvieron en el Sudamericano serán citados. Según Moscoso, hay algunos que no se adaptaron a la Selección y perdieron espacio en sus planteles tras la clasificación.

Por ello, habrá otros futbolistas en la nómina. Eso sí, están confirmados el mediocampista Bryan Cabezas, del Atalanta de Italia, y el lateral zurdo Pervis Estupiñán, del Granada de España. Ambos serán los principales referentes de Ecuador.



Tras el Sudamericano Sub 20, el DT realizó microciclos de entrenamientos en Quito. A estas prácticas llamó a la mayoría de futbolistas de clubes locales que estuvieron en el Sudamericano.



Pero también fueron convocados jugadores de la categoría Sub 15, como Luis Rodríguez y Leodán Chalá. También fue citado Josimar Quintero, quien juega en las juveniles del Chelsea de Inglaterra. Así, 43 jugadores en total forman parte de los entrenamientos. Independiente fue el club que más aportó en estos microciclos, con 11 jugadores.



Quintero, quien se ha formado en España e Inglaterra, se mostró emocionado por formar parte de la mini-Tri. "Sueño con jugar por Ecuador", expresó hace dos semanas, cuando estuvo en Quito. Sin embargo, su presencia no está asegurada.



Para otros jugadores, como Jordan Sierra, lo más importante es que Ecuador muestre un buen juego en el Mundial.