La mini-Tri con la meta de vencer a los saudíes en el Mundial de Corea Sub 20

Una bandera gigante de Ecuador se desplegó en los graderíos del estadio Incheon, de Corea del Sur. “Estamos contigo Ecuador.

Ecuador we are with you”, se podía leer en la tricolor que los aficionados llevaron al escenario asiático para apoyar a la mini-Tri, en su debut ante Estados Unidos. Así lo reveló Pedro Mauricio Muñoz, coordinador de las selecciones, quien subió las fotos de los hinchas a su cuenta de Twitter (@Pedropotro).

Hubo apoyo a Tricolor en el Incheon Stadium, en el empate 3-3 ante Estados Unidos!! #MundialSub20 pic.twitter.com/w614GagRel — Pedro Mauricio Muñoz (@Pedropotro) 22 de mayo de 2017

Los juveniles han tenido apoyo de compatriotas desde que llegaron al país asiático y esperan mantenerlo en el próximo partido ante Arabia Saudita, el jueves, a las 03:00 de Ecuador (la transmisión será del canal RTS).



Será un encuentro para que el combinado nacional busque la reivindicación tras el empate de 3-3 ante los estadounidenses, la madrugada de ayer. El plantel de Javier Rodríguez vencía 3-2, pero en el minuto final se dejó empatar 3-3. En tanto, que los saudíes cayeron por 2-0 ante Senegal.



Estos resultados dejaron a Senegal como líder con tres puntos, escoltado por ecuatorianos y estadounidenses (ambos con 1 punto).



Según el preparador físico Eduardo Moscoso, el cuerpo técnico debía analizar esta madrugada los errores cometidos y la forma en que Ecuador marcó los goles. Para el especialista, es clave que el combinado nacional mantenga su esquema “donde todos atacan y todos defienden”. Así lo indicó en declaraciones a la radio Pichincha Universal.

Mini Tri no pudo sostener la victoria El jugador de la selección estadounidense Luca dela Torre (tercero a la derecha) celebra un gol durante el partido entre Estados Unidos y Ecuador en la fase de grupos del Mundial Sub 20. Foto: EFE El jugador de la selección ecuatoriana Bryan Cabezas (atrás) lucha por el balón con el jugdor de la selección estadounidense Aaron Herrera (delante) durante el partido entre Estados Unidos y Ecuador. Foto: EFE El jugador de la selección ecuatoriana Wilter Ayovi (izq.) lucha por el balón con el jugador de la selección estadounidense Danny Acosta (der.) durante el partido entre Estados Unidos y Ecuador. Foto: EFE El jugador de la selección ecuatoriana Bryan Cabezas (cent.) lucha por el balón con el jugdor de la selección estadounidense Erik Palmer-Brown (der.) durante el partido entre Estados Unidos y Ecuador. Foto: EFE El jugador de la selección ecuatoriana Jordy Caicedo (der) lucha por el balón con el jugdor de la selección estadounidense Aaron Herrera (izq.) durante el partido entre Estados Unidos y Ecuador. Foto: EFE El jugador de la selección ecuatoriana Bryan Cabezas (der.) lucha por el balón con el jugdor de la selección estadounidense Aaron Herrera (izq.) durante el partido entre Estados Unidos y Ecuador. Foto: EFE El jugador de la selección ecuatoriana Herlin Lino (cent.) celebra tras marcar un gol durante el partido entre Estados Unidos y Ecuador de la fase de grupos del Mundial Sub 20. Foto: EFE Estadio de Icheon, ubicado en el norte de Corea del Sur, en este escenario deportivo Ecuador debutó ante EE.UU. en el Mundial Sub 20. Foto: EFE ver en pantalla completa

Una de esas fortalezas es el juego por los costados, donde son ‘explosivos’ Bryan Cabezas y Washington Corozo. El técnico Javier Rodríguez considera que el aporte de ambos es clave para derrotar a los saudíes y encaminar la clasificación.



En este Mundial, pasarán los primeros y segundos lugares de cada grupo y también los cuatro mejores terceros. Tras este partido, Ecuador se alistará para medirse con Senegal, el domingo (04:00).