El directivo Chango denuncia ‘insultos y amenazas’ de familiares de un futbolista

El presidente de Mushuc Runa, Luis Alfonso Chango, anunció que presentará una denuncia por amenazas e insultos en su contra por un supuesto problema con el futbolista Bernardo Martínez, de 19 años, integrante del equipo que juega en la Serie B. Según Chango, a través de mensajes a su celular, le han insultado y ha recibido supuestas amenazas.

“Voy a ir a la Fiscalía y ahí iniciaremos las investigaciones correspondientes. El hermano de un futbolista del club tiene expresiones racistas y amenazantes a través del celular. Eso no vamos a permitir. Por eso el futbolista no jugó el fin de semana pasado ante Aucas hasta revisar bien el tema”, manifestó Chango.



Según la directiva del equipo ambateño, Martínez, oriundo de Santo Domingo de los Tsáchilas, tiene contrato con el Mushuc Runa hasta el próximo año. Sin embargo, el futbolista habría firmado un contrato con el agente Iván Reyes y exigido un incremento en su salario para el 2018.



Reyes reconoció que un familiar del futbolista mantuvo contacto con Chango, pero descartó que haya insultado o amenazado. “Nos enteramos que ha recibido amenazas por parte de la familia de mi representado. Conversé con el jugador y me ratificó que su hermano llamó al abogado Chango, pero nunca le ha amenazado ni le ha insultado. Si hay que ofrecer disculpas, Bernardo lo hará. No queremos tener problemas”, manifestó Reyes.



Martínez ha jugado 32 partidos en la Serie B con la camiseta de Mushuc Runa y ha marcado dos goles en esta temporada.



Otras polémicas de Luis Alfonso Chango



18 de junio del 2017. Luis Alfonso Chango, presidente de Mushuc Runa, explotó contra sus jugadores tras la derrota que sufrió su equipo en casa ante el Santa Rita 1-0, por la Serie B. “Hemos contratado ineptos, todos sin excepción. No contrataremos más jugadores”. Agregó: “Descenderemos con estos (juveniles) y dejaremos de mantener a los afroecuatorianos”.



15 de mayo del 2016. Luis Alfonso Chango, directivo de Mushuc Runa, salió enojado después del empate entre Liga de Quito y el equipo ambateño 2-2. Esa vez apuntó al árbitro José Zambrano: “Sin lugar a dudas, Siempre los árbitros meten la mano. Para la próxima hay que poner unas 500 mulas de ortigas para que venga y aprendan lo que es robar los partidos de los pueblos indígenas. ¡Él árbitro siempre mete la mano!”.



29 de marzo de 2015. Luis Alfonso Chango anunció que los jugadores irían a entrenarse en la comunidad indígena de Elcha Leche, a 3 350 metros sobre el nivel del mar, en los páramos de Tungurahua. Dos días después suspendió la medida, pero no descartó que si continuaba el mal rendimiento de un jugador se decida enviarlo a entrenarse con el equipo de reserva.